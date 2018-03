L’égoïsme des applis de navigation GPS : pourquoi Waze et autres Google Maps fonctionnent de moins en moins bien

Alain Bonnafous : Pour bien comprendre ce que ces systèmes apportent, il faut comparer « l’avant » et « l’après ». Il y a, en matière d’encombrement et de choix d’itinéraires, un vieux principe établi par un anglais dans les années 50 qui est le principe de Wardrop. Il nous dit que s’il y a plusieurs itinéraires alternatifs, c’est le plus rapide qui sera choisi. En conséquence, si les conditions de circulation sont dégradées sur un itinéraire particulier, par exemple parce qu’il y a des travaux, les usagers emprunteront un itinéraire alternatif.

Mais celui-ci sera plus encombré et à son tour plus lent. Le principe de Wardrop conduit alors à une situation dans laquelle les deux itinéraires consommeront le même temps.

Jusqu’aux années 70, cet ajustement se faisait en plusieurs jours, au rythme de l’apprentissage et des essais des automobilistes, mais est arrivée la C.B. (Cityzen Band), ou Cibi en bon français. Elle a permis des ajustements instantanés, en particulier pour les poids lourds et les grands rouleurs de la voiture particulière, comme les VRP.

Dans certain cas, on a pu voir fonctionner « en temps réel » ce principe de Wardrop : lorsque l’on a ouvert le contournement Est de Lyon, dans les années 90, il y avait environ trois millions de cibistes en France et les deux options d’itinéraires pour les trafics Nord-Sud se sont étonnamment « équilibrées » : les spécialistes du trafic ont pu observer qu’il n’y avait pas de différences de durée entre le passage par le centre (et le tunnel de Fourvière) et par le contournement, en dépit d’un allongement de trajet de 13 km.

Les appli que vous évoquez généralisent cet accès à une information qui est, en somme, une production sociale des usagers. Globalement, elle permet d’améliorer les conditions d’écoulement sur un réseau aux capacités limitées. Un part de la demande, bien informée des conditions de transport, peut même être dissuadée de se déplacer et de venir abonder la congestion. Il s’agit donc, en regard de la congestion et de ses inconvénients, d’une évolution des choses plutôt positive.

Vous posez un problème qui renvoie à une question plus générale : lorsque l’on ouvre un espace de liberté, on crée des risques d’effets pervers. Un automobiliste mieux informé des conditions de circulation par un réseau social particulier peut être aussi mieux informé des dispositifs de contrôle et donc être tenté de jouer avec. Sauf à mettre en place un système de contrôle social à la chinoise, je ne vois pas comment on pourrait aujourd’hui réguler le contenu des messages.

Il me semble plus pertinent de responsabiliser les usagers et de sanctionner plus durement les infractions. C’est ce qui s’est passé aux USA et au Canada, à mesure que cette production participative, ce crowdsourcing s’est développé avec des niveaux d’amendes redoutables en cas d’infractions sur les vitesses relevées, par exemple par des hélicoptères qui vont plus vite que l’information partagée. Au total les limitations de vitesse y sont mieux respectées qu’en France.

Dans ce domaine du comportemnt de l’automobiliste, il est plus facile de traiter ces effets pervers que dans celui de l’information qui est le vrai champ de mines du crowdsourcing. Un exemple dans le domaine des transports : on lit encore sur Wikipédia, prototype de la production participative, que la libéralisation du chemin de fer britannique s’est faite aux dépens de la sécurité. Dans les débats récents sur le ferroviaire, j’ai entendu (je les compte) cinq journalistes répéter ou admettre cela de bonne foi alors qu’Il est aisé de vérifier que le système britannique est numéro 1 sur les 27 réseaux de l’UE en matière de sécurité. Le vrai problème du crowdsourcing me semble être la production d’une pensée dominante hors de toute pertinence, en somme d’un délire collectif. La libre pensée sera réservée aux esprits sceptiques qui auront l’obsession de la vérification.