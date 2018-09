Les dangers réels des régimes à faible teneur en glucides selon les dernières recherches scientifiques

Atlantico : Dans un premier temps, pouvez-vous nous rappeler la fonction des glucides sur l'organisme ?

Béatrice de Reynal : Les glucides constituent une des 3 grandes familles de macro nutriments (macro : que l’on mange en quantités importantes), avec les protéines et les lipides (ou matières grasses). Les glucides sont aussi nommés « sucres », parfois qualifiés de sucres simples ou sucres à assimilation rapide et sucres complexes dits « à assimilation lente.

Les glucides sont des nutriments énergétiques mais pas seulement. Lorsqu’on les ingère, ils débutent leur digestion avec la salive (donc il faut bien les mâcher), puis dans l’estomac, l’intestin grêle et le colon.

Le gros intérêt des glucides est qu’ils vont apporter de l’énergie , de l’eau (que la cellule va garder pour elle) et du gaz carbonique (que les poumons vont éliminer.

Donc ils ne laissent aucune toxine, aucun déchet. Bien pratique !

La molécule de sucre naturel des humains est le glucose : il est toujours dans le sang, à disposition des cellules qu’il alimente jour et nuit. Si la glycémie baisse (le taux de glucose), on a faim et on peut avoir des vertiges ou tomber dans les pommes. Si la glycémie s’élève (on a mangé du sucre), l’insuline est sécrétée par le pancréas et ramène immédiatement la glycémie au taux normal 1g par litre de sang. Si l’insuline n’intervenait pas, on tomberait en coma diabétique.

Distinguons donc les sucres simples : mono et disaccharides - c’est-à-dire qu’ils peuvent être composés d’une seule ou de deux molécules de sucres. Je laisse le « s » car les sucres ainsi écrits sont toutes les petites molécules glucidiques : le lactose (sucre naturel du lait), le fructose (sucre naturel des fruits), le maltose (sucre naturel des céréales), le glucose dont nous avons parlé ci dessus, et le saccharose (sucre naturel de la canne à sucre et de la betterave). Le saccharose est composé de deux molécules, l’une de glucose, l’autre de fructose.

Nous consommons des aliments complexes qui comportent des glucides complexes et des sucres plus simples. Ces derniers vont passer très vite dans le sang et apporter de l’énergie immédiatement aux cellules. Les glucides complexes, eux, vont être lentement digérés et apporteront très régulièrement des sucres aux cellules, sans provoquer de synthèse d’insuline. Ils vont permettre d’apporter de l’énergie longtemps sans provoquer de faim. Ils sont notre aliment au long cours.

Une alimentation équilibrée apporte plus de la moitié de son énergie sous forme de glucides, très majoritairement de glucides complexes.

Se priver de glucides n’est pas intelligent : vous obligez votre corps à puiser son énergie dans des aliments qui laissent des toxines et des résidus (lipides et protéines), qui sont complexes à digérer, qui ont des effets non anodins sur le métabolisme.

Certains professionnels ont pourtant lancé des consommateurs sur cette piste : supprimez les glucides radicalement et vous pourrez amincir. C’est vrai au début : ne plus manger ni pain ni pâtes, ni laitage ni fromage, ni fruits, ni légumes, ni rien de sucré bien sûr, mais aussi, aucune boisson hors l’eau, c’est ennuyeux et vous perdez certainement un peu de poids. Vous ne pouvez manger que viandes et produits carnés, oeufs et toutes les matières grasses sauf la crème fraîche. Mais la surconsommation de ces protéines souvent très grasses entrainera alors crises de goutte, et des désordres cardio-vasculaires qui ont mené certains de ces professionnels eux-mêmes à la mort.

Après avoir effectué une étude comparative, des chercheurs de l'enquête nationale américaine sur la santé et la nutrition ont constaté un risque de décès prématuré de 32 % plus élevé chez ceux qui consommaient des régimes pauvres en glucides. Quels sont les risques d'éliminer complètement les glucides de son alimentation ?

Et oui ! Eliminer les glucides est dangereux. Parce que nous sommes des omnivores, mais qui étaient végétariens dans les débuts de l’humanité. Nous avons une diète basée sur les céréales, les végétaux de toutes sortes, et les laitages (qui eux aussi apportent des sucres simples). AU contraire, il vous est conseillé aujourd’hui de réduire vos apports de protéines animales à une seule portion par jour… pour vivre longtemps et en bonne santé. Alors ne faites pas tout le contraire !

Ces résultats s'ajoutent à une longue liste de régimes déconseillés. Ce qui complique un peu les choix des personnes cherchant à perdre du poids et à changer leurs habitudes alimentaires pour vivre plus sainement. Dès lors, quel régime ou attitude adopter ?

Cherchez à comprendre ce dont votre corps a besoin, et cherchez vraiment vos motivations réelles. Perdre du poids n’est pas toujours un objectif intelligent. Il est surprenant que certains patients préfèrent perdre un ou deux kilos sur la balance plutôt que de perdre une taille de vêtement. Or, si l’apparence est si importante pour vous, n’auriez-vous pas meilleur compte à consulter une styliste qui vous dira quels types de vêtements vous mincissent naturellement, quelles coupes, quels couleurs ? Afin de paraître mince ? Regardez les journaux de mode : une même top modèle qui porte différents vêtements : sur certaines photos, elle paraît maigrisse, sur d’autres, plutôt de poids normal. C’est criant sur les « spécial maillot de bain ». Vous comprenez alors que le vêtement y est pour beaucoup ?

Je dis souvent à mes patientes impatientes qui cherchent un régime pour rentrer dans leur maillot de bain qu’elles ont meilleur compte à acheter un maillot qui soit à leur taille : le boudinage, c’est moche !

Après mûre réflexion, connaissant mieux vos motivations réelles, vous pourrez faire de meilleurs choix. En consultation, il est important de bien comprendre toutes les idées motivantes ou influentes, et de bien comprendre les goûts, habitudes et contraintes de vie, mais aussi vos préférences alimentaires et gustatives. L’intérêt de consulter un professionnel est que nous pouvons vous tailler une méthode rien que pour vous afin de vous aider éventuellement à perdre les kilos qui sont vraiment gênant. mais jamais au détriment de votre santé ou du bon sens.