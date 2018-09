Chemnitz : cette crise politique allemande qui refait surgir les fantômes de la réunification

Edouard Husson : La première puissance économique du continent, le pays dont on attend qu’il exerce un leadership en Europe est entré dans une crise politique profonde. Aristote fait de la prudence l’une des qualités suprêmes du responsable politique. Angela Merkel l’avait oublié lorsqu’elle a préféré la décision “religieuse” d’une ouverture complète des frontières au lieu de jouer, politiquement, sur les multiples touches d’un clavier qui aurait inclu accueil dans des proportions réalistes, concertation européenne, renforcement de Frontex, contrôle des ONG, lutte contre les mafias de passeurs. Nous avons la tête pleine de clichés sur une Allemagne pays de l’ordre et de la compétence professionnelle; mais nos voisins sont des humains, ni plus ni moins faillibles que nous. Et en l’occurrence Angela Merkel a failli, c’est le moins qu’on puisse dire. Mais il faut insister sur la vertu de prudence: la réunification allemande, menée par un prédécesseur d’Angela Merkel selon un taux de change monétaire absurde (la productivité est-allemande était 25% de celle de l’Ouest et on a échangé mark occidental et mark oriental à parité) a laissé des traces profondes. Presque trois décennies après la réunification, le corps social est-allemand n’est pas complètement remis de la dévastation de son économie par une monnaie trop chère. On peut déplorer mais on ne doit pas s’étonner de ce que l’Allemagne de l’Est, alors même qu’elle accueille peu de réfugiés, soit politiquement beaucoup plus sensible à la question de l’immigration. A l’Ouest, il y a pour l’instant moins d’angoisse – une fidélité affichée à l’idéal des Lumières et donc une forte retenue de la société alors même qu’il y a eu des meurtres comme à Chemnitz ; et des viols. Cependant cela n’empêche pas l’axe structurant de la RFA depuis 1949, composé des chrétiens-démocrates et des sociaux-démocrates, de devenir minoritaire - alors qu’il rassemblaient encore 70% des voix ensemble il y a dix ans. Le manque de professionnalisme du gouvernement dans la gestion de la crise des réfugiés, le manque de moyens de la police, la surcharge de l’administration qui n’était pas équipée pour traiter autant de dossiers de demandes d’asiles, l’endettement des collectivités locales qui ont fourni un effort inouï d’accueil, de formation et d’insertion, tout cela se conjugue pour plonger le pays dans une inexorable crise politique. Les sondages sur les intentions de vote au plan national donnent désormais la CDU à moins de 30% et l’AfD comme deuxième force politique du pays, à 17%, devant le SPD. C’est une aggravation du résultat des dernières élections au Bundestag. Le séisme politique ne s’est pas arrêté le 24 septembre 2017. Il va y avoir encore des secousses, dont l’intensité sera même plus forte.

Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que la RDA a été le théâtre de la seule révolution allemande démocratique de l’histoire. En 1918, le SPD, qui avait la clé de la révolution, avait préféré passer alliance avec un commandement militaire qui refusait la défaite et les corps francs, contre la gauche pacifiste et socialiste – cela a tué dans l’œuf l’émergence d’un grand parti de gauche démocratique, frayé la voie au parti communiste et empêché, symétriquement, le Zentrum, parti catholique, de peser sur sur l’évolution de la droite allemande. En 1949, la RFA et la RDA sont des régimes mis en place par les puissances occupantes même si celui de l’Ouest se développe ensuite de manière démocratique. C’est le courage civique de dizaines de milliers d’Allemands de l’Est qui a abattu les murailles de Pankow à la fin des années 1980. Malheureusement, ce Gribouille de l’économie qu’était Helmut Kohl a rendu durable, par sa réunification monétaire ratée, l’installation des Allemands de l’Est les plus dynamiques et les plus jeunes à l’Ouest du pays. Sont restés à l’Est les plus âgés, les plus compromis avec le régime communiste et les moins qualifiés. L’ancien parti communiste s’est rapidement réinstallé dans les suffrages (le PDS); le militantisme néo-nazi, qui s’était installé à la faveur de la sclérose du régime de RDA, a prospéré; le taux de chômage a toujours été, en moyenne, deux fois celui de la partie occidentale. Je ne veux pas noircir le tableau outre mesure: la forte implantation du PDS est allée de paire avec un discours économique, social et diplomatique réaliste, qui n’avait plus grand-chose de communiste. Ce discours a rencontré ensuite, grâce à l’intelligence conjuguée d’Oskar Lafontaine, à l’Ouest, et de Gregor Gysi, à l’Est, l’aspiration de la gauche du SPD (surtout ouest-allemand) à combattre les excès de la mondialisation. C’est la fondation de Die Linke, « La Gauche », qui est entrée dans les gouvernements de certains Länder à l’Est. Aujourd’hui, Oskar Lafontaine se fait discret mais on sait qu’il soutient l’initiative de son épouse, Sahra Wagenknecht, venue du PDS, de rassembler la gauche au sein d’un mouvement, “Aufstehen” (Levez-vous!), qui critique une politique immodérée d’immigration au nom de la défense des salaires des ouvriers et des moins qualifiés. L’initiative de Sahra Wagenknecht, qui réclame déjà 100 000 sympathisants, est un petit tremblement de terre dans la gauche européenne – au même titre que le plaidoyer récent pour une politique industrielle nationale de Jeremy Corbyn en Grande-Bretagne.

Vu l’implantation dans les nouveaux Länder, d’autre part, de l’AfD (Alternative pour l’Allemagne), le mouvement conservateur hostile à la politique de quantitative easing de Mario Draghi, à la politique d’immigration de Madame Merkel et à la politique anti-russe des Etats-Unis, la RDA est le laboratoire d’un retour du débat entre droite et gauche, sans lequel il n’y a pas de démocratie. L’AfD a été la première à dénoncer le slogan merkelien selon lequel « il n’y a pas d’alternative ». A présent les fondateurs d’Aufstehen , issus du SPD et du parti des Verts aussi bien que de Die Linke, expliquent qu’il faut donc une force de gauche alternative en face de l’AfD. C’est bon pour la démocratie.