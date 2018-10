Brexit : Tout cela devrait se régler sur le ring!

Londres,

17 octobre 2018

Mon cher ami,

Vos dirigeants mettent les plus francophiles des Britanniques à rude épreuve. Annoncer qu’en cas de no deal, les touristes britanniques auront besoin d’un visa est d’une discourtoisie prononcée. Je ne sais pas lequel de vos conseillers ministériels a eu cette idée brillante. il a sûrement écrit une note dans les règles de l’art, comme on apprend à faire à Sciences Po ou à l’ENA, pour communiquer son idée. Ah! Bravo: comme cela on va créer du mécontentement chez les Britanniques qui vont faire baisser le gouvernement dans les sondages. Machiavel n’y aurait pas pensé. Franchement, en entendant votre Ministre des Affaires Européennes expliquer que l’on prépare une loi sur le sujet sinon les Britanniques seraient « hors la loi » sur le territoire français, on se dit que votre noble République traverse un sérieuse zone de turbulences, un trou d’air monumental.

Si j’oubliais qu’il s’agit de mon pays, je trouverais particulièrement réjouissant de constater que le héraut des progressistes, Emmanuel Macron, qui n’a pas de mots trop dur pour critiquer populistes et nationalistes, est à ce point incapable de se débarrasser de l’image de l’Angleterre comme « l’ennemi héréditaire ».

Qu’il s’agisse de soumettre à visa l’entrée ou la sortie des touristes britanniques ou bien, plus généralement, d’envisager le Brexit, Emmanuel Macron est déterminé par des générations de préjugés. Permettez-moi d’être sarcastique comme il faut! Mais, rassurez-vous, je reviens vite au fond des choses.

Avez-vous remarqué la mise en scène des discussions avec Theresa May? Tout est fait pour insulter notre pays. Accorder trente minutes au Premier ministre de Grande-Bretagne! On est revenu aux pires heures de la diplomatie européenne, cette Conférence de Paris de 1919 où l’on fit venir les négociateurs allemands pour leur faire connaître des conditions de paix décidées sans aucune négociation avec eux. Je vous concède bien volontiers que la Grande-Bretagne n’est pas dans une situation aussi dramatique que l’Allemagne ayant perdu militairement la Première guerre mondiale; en revanche les motivations du comportement des vainqueurs en 1919 et celle des membres du Conseil européen un siècle plus tard sont les mêmes: ils sont profondément divisés et ne veulent pas que le Premier ministre britannique et ses conseillers puissent exploiter ces divisions lors d’une séance de travail prolongée. Prenez garde, membres de l’UE, à ce que les conséquences de 2019 ne soient pas, elles aussi, semblables à celles de 1919: on n’humilie pas en vain une grande nation. Méfiez-vous, en particulier vous les dirigeants français, d’un retour de bâton. Et, à la différence de l’Allemagne des années 1920 et 1930, nous n’aurons pas recours à la politique du pire: mais cela ne nous empêchera pas de bloquer systématiquement certains des dossiers auxquels vous tenez le plus; ni de jouer, autant que vous l’aurez mérité, la carte des Etats-Unis aux dépens de l’Europe.