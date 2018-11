Brexit : et si Theresa May était un génie méconnu

Londres,

Le 8 novembre 2018

Mon cher ami,

Quel désaveu pour les libéraux de toute origine! Un siècle après la fin de la Seconde Guerre mondiale, c’est le patriotisme des dirigeants qui explique largement où en sont nos nations. Comme la tendance à l’individualisme est universelle, c’est le patriotisme qui fait la différence.

Macron, un président de plus en plus symbolique

Je n’aurai pas la cruauté d’insister sur la manière dont votre président, le dernier des mondialistes, découvre à son corps défendant, qu’il ne va pas de soi, quand on a passé son temps à faire l’éloge de l’Europe fédérale et de la mondialisation néolibérale, de trouver les mots qui conviennent pour parler du pays que l’on gouverne, de son passé et pour parler à la « France d’en bas ». En fait, Emmanuel Macron est de plus en plus symbolique. C’est de moins en moins sa personne qui doit nous intéresser que ce qu’il représente: le pari perdu des élites françaises, qui ont abandonné la nation pour l’Europe et qui ont de moins en moins de prise sur le pays.

Votre héroïque pays a porté l’essentiel de l’effort militaire des Alliés durant la Première Guerre mondiale. Eh bien! Par manque de patriotisme, vos dirigeants dilapident cet héritage. Ils l’avaient déjà fait une première fois, par aboulie face à la montée du nazisme; mais l’Histoire est généreuse et elle vous a donné le Général de Gaulle. Loin de la remercier de ce cadeau, les héritiers de l’esprit vichyssois (de gauche comme de droite) ont recommencé à vouloir vendre le pays par appartement. Votre société est toujours héroïque par bien des aspects, elle subit avec stoïcisme les décisions ineptes que, par veulerie ou par arrogance, vos présidents successifs empilent les unes sur les autres depuis le milieu des années 1970.

Les décideurs allemands compensent leur myopie par leur persévérance

Et regardez le contraste: on pourrait croire que c’est l’Allemagne qui a gagné la Première Guerre mondiale. Je ne serais pas anglais si je ne soulignais pas que le courage, en histoire, compte souvent plus que l’intelligence. Vous autres Français avez certainement les dirigeants les plus intelligents de la terre - je dirais même de la galaxie! - mais vous ne vous rendez pas compte que personne ne vous envie pour cela. L’histoire de l’Allemagne au XXè siècle est une suite de décisions à courte vue: déclenchement de la guerre en 1914, guerre sous-marine à outrance, poignard planté dans le dos de la République naissante en 1918, hyperinflation, installation d’Hitler au pouvoir, enthousiasme des militaires pour la guerre contre l’URSS en 1940-41, refus de la réunification proposée par Staline en 1952, cette même réunification menée en dépit du bon sens en 1990, refus d’accompagner le Général de Gaulle dans la création d’une « Europe européenne » etc.... Eh bien! Malgré cette accumulation de myopies, de Gaulle parlait du « grand peuple allemand », capable d’imposer, à force de persévérance et de patriotisme renouvelé, la prépondérance économique allemande sur l’Europe. Et lorsqu’Emmanuel Macron indique, par sa manière de commémorer la Première Guerre mondiale, qu’il s’entend en fait bien mieux avec l’Allemagne qu’avec les pays qui ont aidé la France à gagner la Première Guerre mondiale (Grande-Bretagne, Russie, Etats-Unis), il confond les apparences (les professions de foi internationalistes de Berlin) et la réalité (le patriotisme, qui n’est pas seulement économique) de la société d’outre-Rhin.