Brexit : les enjeux du bras de fer financier entre l'Union européenne et le Royaume-Uni

Si j’avais gagné 1 euro chaque fois que j’ai entendu un poli‑ ticien, un journaliste ou un commentateur britannique dire, en 2017, que les négociations du Brexit n’étaient qu’« une question d’argent », je serais aujourd’hui un homme riche. Il était en effet plus difficile de faire des « progrès suffisants » sur le règlement finan‑ cier. Le gouvernement britannique a toujours considéré l’argent comme son principal atout dans la négociation : s’il refusait de payer les sommes réclamées par l’Union européenne, cela ferait un trou considérable dans le budget européen.

Sans doute cela lui permettrait-il d’obtenir demain un accord commercial favorable ? Du côté de l’Union, en revanche, le fait que le Royaume-Uni doive tenir ses engagements financiers faisait l’unanimité : sans cela, les autres contributeurs nets au budget européen, comme l’Allemagne, devraient payer plus, ou les bénéficiaires nets, comme la Pologne, recevraient moins. L’Union ne considérait pas non plus le règlement financier comme une contrepartie : elle voulait seulement s’assurer que les engagements d’hier soient tenus. C’est pourquoi, comme les autres problèmes du divorce, la question financière devait être réglée de façon satisfaisante avant toute discussion sur les futures relations entre l’Union et le Royaume-Uni : il n’était pas question de permettre aux Britanniques d’associer les deux enjeux. Cette interprétation a été rejetée par beaucoup au Royaume-Uni, où le bus rouge de la campagne du Leave promettait l’arrêt total des transferts financiers à Bruxelles. Le Royaume-Uni ne devait pas payer davantage après le Brexit, sauf à obtenir une contrepartie.

La position européenne sur le règlement financier était qu’il ne devait y avoir qu’un seul accord, qui couvrirait à la fois les obligations du Royaume-Uni par rapport au budget européen pour 2014‑2020, et la part du Royaume-Uni dans l’ensemble des dettes de l’Union, comme celles liées aux retraites. D’un autre côté, le Royaume-Uni avait aussi droit à une part des créances de l’Union, ce qui devait être pris en compte dans le calcul de sa dette nette. L’approche de l’Union était donc de décider a priori des créances et des dettes qui seraient prises en compte, puis de calculer le mon‑ tant final net dû par les Britanniques. Au Royaume-Uni, les res‑ ponsables politiques préféraient se concentrer sur le montant qu’ils devraient payer. À l’été 2017, on discuta beaucoup de la possibilité que le Royaume-Uni doive entre 60 et 100 milliards d’euros : à Londres, beaucoup dénoncèrent ce chiffre prétendument exces‑ sif, et les médias britanniques affirmèrent que le gouvernement n’était pas prêt à payer plus de 40 milliards. Ce plafond était bien sûr contraire à l’approche de l’Union européenne, fondée sur ce qu’elle considérait comme les obligations légales d’un futur ex-État membre.