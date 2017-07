Attention nervosité : les tensions commencent à poindre sur le marché de la dette française

Atlantico : Une émission obligataire française pour des titres à 30 ans s'est déroulée au cours de ce début de semaine, et a suscité un enthousiasme moindre que la dernière action du mois de janvier dernier, ce qui, selon l'agence Bloomberg, a pu inquiéter certains investisseurs. Dans quelle mesure cet "événement" concernant la dette française pourrait n'être que la conséquence des propos tenus par Mario Draghi la semaine passée, indiquant un probable désengagement progressif de la BCE de sa politique de quantitative easing ?

Jean-Paul Betbèze : Ce qui s’est passé ces derniers jours sur les marchés de la dette française, c’est que le vent a tourné, surtout parce qu’il a tourné sur la dette allemande.

En effet, le rendement à 10 ans de la dette française s’inscrit actuellement à 0,76% contre 0,53% le 23 juin. 0,23 point de pourcentage de plus, ce n’est rien diront certains. C’est 43% diront les marchés, en quinze jours ! Quelque chose a donc changé.

En fait deux événements majeurs ont joué et s’ajoutent.

C’est d’abord la fin du risque perçu d’un éclatement de la zone euro. Le premier changement vient ainsi d’Allemagne, avec l’idée que la crise de la zone euro, avec le risque de son éclatement en cas d’élection de Mme Le Pen en France, est passé. Ainsi, le rendement du bon du trésor allemand (le bund) s’inscrit actuellement à 0,47% contre 0,27% ce même 23 juin. Encore une fois, comme pour la France : 0,2 point de pourcentage de plus, ou bien 74% de plus ! C’est donc la montée des rendements en Allemagne qui devrait surtout inquiéter : or elle annonce cette bonne nouvelle ! Les marchés, avec l’élection d’Emmanuel Macron ne croient plus à l’éclatement de la zone. Ils n’achètent donc plus le bund allemand qui représente (représentait) pour eux l’actif le plus sûr. Les taux longs si bas, inférieurs aux taux de l’inflation (0,8% en France et pire 2% en Allemagne) sont, ou étaient, une assurance : en cas de coup dur, l’Allemagne « tiendra » et pourrait même épauler la France, avec la BCE bien sûr. Il ne s’agit pas de savoir si ceci est crédible : c’est – c’était - dans la tête de marchés. Et cette prime d’assurance a disparu. Puisque Emmanuel Macron est élu, plus besoin de détenir autant d’obligations allemandes qui rapportent si peu : vendons-les ! Alors les rendements de la dette allemande montent et n’ont pas fini de monter !

Le deuxième événement qui joue est le retour de l’inflation anticipée et de la hausse des taux de la BCE. Il vient lui de Sintra, au Portugal, à l’occasion de la réunion d’analyse organisée par la Banque centrale européenne (le pendant de Jackson Hole en août pour la Fed aux Etats-Unis). Un trantrum zone euro s’est ainsi produit, avec l’annonce par Mario Draghi d’une nette amélioration de la situation économique. Il indique ainsi être « plus assuré du retour de l’inflation ». Les marchés en tirent immédiatement l’idée que les hausses de taux seront proches, faisant monter les taux longs et l’euro. Et pourtant, Mario Draghi avait bien précisé ce même 27 juin que rien ne serait immédiat (« Inflation dynamics are not yet durable and self-sustaining. So our monetary policy needs to be persistent ») ! Qu’importe !