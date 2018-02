Alzheimer : les « pacemakers » pour le cerveau, un espoir... à consommer avec modération

​Atlantico : Une technique expérimentale serait actuellement à l'étude pour les personnes malades d'Alzheimer, en implantant des électrodes dans les zones du cerveau impliquées dans la prise de décision et la résolution de problèmes. ​(DBS : deep brain stimulation). Que peut-on attendre de l'application de cette technique d'une forme de "pacemaker du cerveau", déjà utilisée pour les personnes touchées par la maladie de Parkinson ?

André Nieoullon : De fait, quelques essais cliniques ont débuté depuis plusieurs années, pour tenter de voir si l’utilisation des techniques de stimulation cérébrale profonde était susceptible de contribuer à l’amélioration de l’état de malades souffrant de maladie d’Alzheimer, et en particulier des troubles de la mémoire, comme cela est le cas avec beaucoup de succès dans le cadre de la maladie de Parkinson où plus de 70.000 patients dans le monde ont déjà bénéficié de ce traitement. Comme cette DBS a également montré quelques effets dans le traitement de divers troubles de l’humeur et notamment de dépressions sévères, il était légitime de s’interroger sur un possible effet dans les troubles cognitifs.

Les premiers travaux datent déjà d’une dizaine d’années (2008) où, de façon fortuite, l’équipe du Professeur Lozano à Toronto a montré chez un patient traité pour des troubles du comportement alimentaire que la DBS améliorait ses performances mnésiques, alors même qu’il n’était pas atteint de troubles de la mémoire. Dès lors, une étude plus ciblée sur quelques patients atteints de forme légère de la maladie d’Alzheimer (6 malades) a montré qu’après plus d’un an de stimulation continue d’une structure cérébrale bien connue des neuropsychologues que l’on nomme le fornix et qui est en rapport avec les circuits neuronaux de la mémorisation, se traduisait par une amélioration sinon un maintien des fonctions cognitives de ces patients, en rapport avec la stimulation. D’autres travaux sont venus depuis corroborer ces résultats avec la stimulation d’autres cibles cérébrales comme le cortex entorhinal, une autre région des circuits de la mémoire, alors même que la stimulation directe de la structure centrale de la mémorisation, l’hippocampe, n’avait que peu d’effets, voire des effets négatifs. L’un des intérêts de ces travaux est aussi de montrer que c’est lorsque la stimulation cérébrale est appliquée pendant la phase d’apprentissage que les résultats sont les plus probants.

Dans ce contexte se pose naturellement la question de la transposition au plus grand nombre de cette technologie, en considérant que le caractère neurodégénératif de la maladie d’Alzheimer est extrêmement différent de celui de la maladie de Parkinson, en ce sens notamment que les lésions des patients souffrant de démences ne se limitent pas à un petit groupe de neurones comme c’est le cas dans la maladie de Parkinson. De fait, la maladie d’Alzheimer atteint de larges régions cérébrales, et si dans les phases précoces de la maladie c’est effectivement la mémoire et ses mécanismes qui sont touchés, assez rapidement c’est tout le cerveau cognitif qui est atteint. Il est dès lors quelque peu utopique d’imaginer rétablir un fonctionnement cérébral de régions déjà largement détruites. Et donc ceci explique que l’ensemble des essais cliniques qui ont été réalisés ont impliqué des patients à des stades très précoces et modérés de la maladie d’Alzheimer, au moment où ce sont préférentiellement (mais pas uniquement) les fonctions mnésiques qui sont affectées. Par conséquent, si les travaux en question constituent des pistes de recherche intéressantes, ce ne sont que des pistes de recherche et leur généralisation n’est pas envisageable, du moins en l’état de nos connaissances. Ces travaux se poursuivent néanmoins, et notamment en France où plusieurs équipes, dont une au CHU de Nice, travaillent sur cette thématique.

Comment fonctionne le dispositif ? Cette technique est-elle également testée en France ?

La question est celle des mécanismes potentiels de l’action bénéfique de la DBS sur les fonctions cérébrales, mais aussi celle des principes de l’action de la DBS. En un mot, sans vouloir minimiser la technologie, le dispositif est assimilable à celui du pacemaker cardiaque : un générateur d’impulsions électriques est implanté sous la peau du patient de façon permanente et il est relié à des électrodes positionnées dans le cerveau dans des structures nerveuses d’intérêt ; par exemple une structure nommé noyau sous-thalamique dans le cas de la maladie de Parkinson, ou ici le fornix ou le cortex entorhinal dans le cas de la maladie d’Alzheimer. Ce sont donc par ce biais des impulsions électriques brèves et de faible intensité qui sont appliquées directement au contact des régions cérébrales dont on souhaite modifier l’activité neuronale. Ce dispositif a largement fait ses preuves et a été initialement développé en France avec un très grand succès international par le Professeur Alim-Louis Benabid à Grenoble dès la fin des années 1980, il y a donc maintenant plusieurs décennies. Cette méthode améliore de façon spectaculaire l’état de tremblement lié notamment à la maladie de Parkinson.