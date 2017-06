Accord sur le climat, OTAN, protectionnisme... : Pourquoi la Chine se frotte les mains des décisions prises par Donald Trump

La réalité, c'est que les Etats-Unis sont profondément divisés sur le sujet du changement climatique; le pays est coupé en deux, comme sur la plupart des autres grands sujets. Théoriquement, Hillary Clinton n'aurait jamais dû perdre la présidentielle américaine, grâce à sa victoire en Californie - mais elle a péché par arrogance, refusé de prendre en compte toutes cette "Amérique périphérique" pour laquelle l'environnementalisme conduit à des politiques hostiles aux classes moyennes précarisées et aux classes populaires. Ainsi de la question de la disparition de l'automobilie au profit d'un retour vers les centre-villes. Toute l'Amérique des banlieues résidentielles proteste contre ce qu'elle considère être le "diktat" des "bobos" version américaine (les fameuses "classes créatives" identifiées et analysées par Richard Flordia). Trump a fait campagne à fond dans des régions où l'on déteste le discours sur le changement climatique et il a gagné grâce à cela. Il tient donc une promesse électorale.

Et cela passe avant les considérations géopolitiques: évidemment les Etats-Unis pourraient craindre que la Chine profite du vide laissé par le retrait américain d'accords multilatéraux de cette ampleur. La Chine n'est pas exemplaire en matière de pollution mais elle pourra se refaire une réputation à bon compte en apparaissant comme la grande puissance responsable, celle qui défend l'organisation du monde.

Valérie Niquet : Il y a une contradiction entre le slogan "Make America Great Again" et le repli sur soi des Etats-Unis. Cette stratégie permet à la Chine de se positionner comme une puissance responsable et ouverte sur le monde. Sur le climat, le retrait des Etats-Unis permet à Pékin de jouer l'engagement international sur un sujet consensuel tout en tirant parti de l'amélioration de ses performances énergétiques essentiellement dues au ralentissement de l'économie. L'image de la Chine en bénéficie et peut faire oublier d'autres enjeux plus conflictuels comme la mer de Chine.