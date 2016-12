2017, l'année de la "révolution islamique"

L’année 2011 a été l’année des "révolutions arabes" ; 2017 est celle du vrai démarrage de la "révolution islamique globale". En effet, c’est désormais une véritable "révolution" qui est en train de se dérouler au sein-même du monde musulman. Jusqu’à maintenant, le politiquement correct interdisait d’employer des termes aussi forts mais l’évidence des faits impose d’exposer la réalité des choses car on ne peut tenter de résoudre un problème que s'il est posé clairement.

Ceux que l’on appelle les salafistes-djihadistes (mais qu’il serait plus juste de nommer des "takfiris"(1)) dont la doctrine religieuse est basée sur un retour à l’islam des origines et à l’application stricte de la charia, veulent d’abord renverser tous les dirigeants politiques et religieux du monde musulman.

C’est pour cette raison que le terme de "révolution" est désormais employé. Les salafistes-djihadistes les considèrent comme des déviants par rapport à la doctrine qui résulte de la lecture littérale du Coran, des hadiths et de la biographie de Mahomet. Ils considèrent que tous les musulmans qui ne partagent pas leur point de vue sont des "apostats" puisqu’ils ne respectent pas la parole de Dieu telle qu’elle a été transmise par son prophète (2). Les takfiris sont donc autorisés à les tuer s’ils ne prêtent pas allégeance au "calife Ibrahim" (alors que, selon les textes sacrés, il est bien interdit pour un musulman de tuer un coreligionnaire).

L’Arabie saoudite, où les oulémas enseignent le wahhabisme - qui est très proche idéologiquement du salafisme -, n’est pas épargnée par cette vague révolutionnaire. Dans le cœur de Bagdhadi, elle est même l’objectif principal. A savoir que c’est la famille Saoud qui est directement visée, les salafistes-djihadistes espérant bénéficier de l’appui d’un certain nombre d’oulémas qui appellent secrètement de leurs vœux la chute de cette dynastie.

Sur un plan plus global, Daesh ne reconnaît aucune institution musulmane, que ce soit la charge de "commandeur des croyants" tenue par le roi du Maroc, celle de "protecteur des lieux saints" en la personne du roi Salmane ben Abdelaziz Al-Saoud, les écoles en religion qui font référence comme celle de Médine en Arabie saoudite ou al-Azhar en Égypte, etc.

Le premier objectif consiste à reconquérir les terres d’islam (Dar al-islam), ce qui veut dire mettre à bas tous les dirigeants politiques et religieux qui sont actuellement en place. Un gros morceau est constitué par les pays où les chiites sont aux commandes (Iran, Irak, Syrie). Cette version de l’islam est considérée comme une véritable hérésie par les doctrinaires de Daesh et ses membres sont désignés comme des "apostats" irrécupérables, c’est-à-dire qu’ils n’ont même pas le droit de vivre (à comparer aux chrétiens et au juifs qui, en raison de leur position de "membres du Livre" peuvent éventuellement être épargnés s’ils se convertissent ou s’il payent la jizya - dîme -).

Le deuxième objectif est de conquérir les pays non musulmans qui sont désignés comme les Dar al-Harb (demeures de la guerre) pour soumettre les infidèles à la charia.