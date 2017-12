2017, l’année folle où l’on vit le socialisme mourir en mai et ressusciter à l’automne par les impôts

Des changements de repère en pagaille, le passage accéléré des générations avec la mise à la retraite politique de Nicolas Sarkozy, François Hollande, François Fillon et de bien d’autres, la prise de pouvoirs de la génération Y et du digital, la disparition de plusieurs idoles des années 60 et 70, Jean Rochefort, Mireille Darc, Johnny Halliday….

2017, une grande dame nous a quittés. Elle symbolisait le courage, la pugnacité, elle portait haut les valeurs du féminisme, de l’Europe, de la démocratie, je veux parler de Simone Veil.

En ce temps de la commémoration facile et télévisuelle, l’émotion est trop souvent l’antichambre de l’oubli. Alors, n’oublions pas de lui rendre hommage cette année, en 2018 pour son entrée au Panthéon et les années qui suivront.

2017, année folle pour les partis politiques, année fatale pour le PS, les Républicains et contre toute attente pour le FN. Mais attention à ne pas tirer de conclusions trop hâtives. En 1993, le PS avait déjà été condamné avant de renaître de ces cendres en 1995 avec la présence de Lionel Jospin au 2e tour de l’élection présidentielle. Certes François Mitterrand était encore vivant. Certes, l’extrême gauche n’obtenait pas 18 % des voix. Année folle car le FN sort tout à la fois vainqueur et grand perdant du round électoral. Vainqueur car Marine le Pen a réédité l’exploit de son père en se hissant au 2e tour de l’élection présidentielle ; perdant du fait de son incapacité à casser le plafond de verre. Plus de 40 % des électeurs ne veulent plus du capitalisme et de l’Europe mais 40 % qui ne savent pas ce qu’ils veulent réellement.

2017 où la victoire de celui qui en voulait le plus, de celui qui n’avait pas de passif et de complexe. 2017 où l’année de gloire du centre qui n’avait plus occupé le pouvoir depuis 1974. A force d’aller de droite à gauche et de gauche à droite, le balancier s’est arrêté au milieu. Lassitude d’une opinion qui vote de moins en moins et espoir d’une opinion qui a depuis longtemps dépassé les barrières idéologiques. En dénonçant l’UMPS, Marine le Pen a ainsi rendu service à Emmanuel Macron car elle a osé dire ce que tout le monde souhaitait. Aujourd’hui, Emmanuel Macron est seul au monde, avec des adversaires au tapis ou en dépression. Il a obtenu ce que Valéry Giscard d’Estaing avait rêvé et qu’il avait écrit dans deux de ses livres « Démocratie Française » et « Deux Français sur trois ». Emmanuel Macron a ressuscité le centre tout en le tuant. François Bayrou qui avait échoué à trois reprises à l’élection présidentielle s’est fait voler son territoire électoral avant de perdre son maroquin dans le cadre d’une sombre affaire de collaborateurs parlementaires. Il ne sert à rien d’avoir raison trop tôt…

Année folle car une fois de plus, les pronostiqueurs ont été mis à dure épreuve. En 2016, le Brexit et l’élection de Donald Trump les avaient pris de cours. En 2017, certes la prudence était de mise mais peu avaient imaginé que les élections législatives aux Pays-Bas se passeraient bien, qu’en France, un jeune homme de 39 ans l’emporte sans coup férir et que la République en Marche obtienne une large majorité à l’Assemblée nationale. Nul n’avait pensé que la Chancelière allemande soit mise en difficulté à des élections qui s’annonçaient triomphales. Nul n’avait pesé la probabilité que l’extrême droite ne revienne au pouvoir en Autriche.