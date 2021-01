Certificats de virginité : Marlène Schiappa accuse les "évangélistes" de propager cette détestable pratique

La ministre chargée de la citoyenneté était invitée sur France 3. Interrogée sur la "loi contre le séparatisme" elle a innové en rectifiant : "non, elle ne s'appellera pas comme ça : il s'agira d'une loi visant à réaffirmer les principes républicains" !

C'est quand même mieux comme ça. L'idée d'une "loi contre l'islamisme" avait été vite abandonnée. C'est maintenant le tour de la "loi contre le séparatisme" dont l'énoncé pouvait froisser certains.

Mais là où elle a vraiment innové c'est quand a été abordée la question des certificats de virginité. Marlène Schiappa a déclaré : "je reçois beaucoup de demandes à ce propos. Elles émanent de familles influencées par des courants évangélistes venus des Etats-Unis.

Evangélistes ? De quoi seraient donc coupables Pierre, Paul, Matthieu, Jacques, Marc ? En vraie militante de l'athéisme, Marlène Schiappa n'a pas lu le Nouveau Testament. Et elle confond "évangélistes" et "évangéliques".

On ne lui fera pas un procès pour ça. Suivions-là plutôt dans la dénonciation des méfaits qu'elle attribue aux évangélistes. Sur cette grave question, elle doit disposer d'informations qu'on nous a cachées.

Nous savons quand même deux ou trois choses. Nous savons que les évangélistes sont fort nombreux dans le 93. Par dizaines de milliers, ils ont quitté le Kansas, l'Arizona, le Minnesota, pour fuir la terreur trumpiste. Ils ont du mal à s'intégrer chez nous. Leurs enfants s'appellent Joe, Gary, Jeff mais pas Donald.

Ils sont pieux et ont couvert notre territoire de temples presbytériens et d'églises adventistes. Ils lisent et relisent le Nouveau Testament. C'est ainsi qu'ils ont appris que Dieu avait délivré un certificat de virginité à la maman de Jésus.

Qui leur interdirait de faire pareil ? Ce sont aussi d'habiles commerçants. Ils savent que le corps d'une fille non-vierge n'a plus aucune valeur sur le marché. Alors ces évangélistes réclament des certificats de virginité pour assurer la bonne marche de leurs affaires. Heureusement, il y a en France des chirurgiens ouverts à leur culture qui acceptent de recoudre les hymens.