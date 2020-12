Samuel Paty a été décapité. Mais l’inspection académique, des enseignants et la FCPE l’avaient assassiné avant…

L’inspection académique a publié un rapport de 22 pages sur ce qui s’est passé au collège du Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. Commençons par le titre qui est révoltant : « Enquête sur les événements du collège du Bois d’Aulne avant l’attentat du 16 octobre » !

La décapitation de Samuel Paty - dont le nom n’est même pas cité dans le titre - c’est un « événement » ? N’importe qui doté d’un peu de coeur et de sensibilité aurait écrit : « enquête sur l’assassinat de Samuel Paty ». L’inspection académique, douce et prudente, s’exprime dans un style très académique.

On apprend également que Samuel Paty a été sommé de s’expliquer devant le père d’une élève choquée par les caricatures de Mahomet qu’il avait montré en classe. Dans quel pays sommes-nous où un enseignant doit se justifier de défendre la liberté d’expression ? Il parait que ça s’appelle la France !

On apprend aussi que la FCPE, une fédération de parents d’élèves classée à gauche, a conseillé, de guerre lasse, au père de l’élève de porter plainte. Nous sommes toujours en France ? On découvre ensuite que des profs ont, avant d’y renoncer, envisagé de faire savoir à l’inspection académique qu’ils se désolidarisaient de Samuel Paty. Ces profs sont français non ? Et il paraît qu’en France l’école est laïque et républicaine.

On comprend la logique qui sous-tend toutes ces attitudes. Si Samuel Paty n’avait pas blasphémé, il serait encore vivant. Élémentaire n’est-ce pas ? Et si les mécréants de Charlie Hebdo n’avaient pas publié les caricatures de Mahomet ils seraient toujours en vie. Toujours élémentaire n’est-ce pas ?

On hésite entre le dégoût et l’écoeurement. Mais nous ne sommes même pas révoltés tellement l’Education nationale nous a habitué à ne pas l’être. Pour que les choses soient un peu plus claires faisons un détour par la Tchétchénie. Là bas l’assassin, Abdoullakh Abouyezidvitch Anzorov, a été enterré devant une foule émue.

Le président tchétchène Ramzan Kadyrov a certes déploré l’assassinat de Samuel Paty. Mais il a aussitôt ajouté que ce qui se passait en France, où l’on insulte les musulmans, « poussait les musulmans au terrorisme ». Nous préférons la franchise de Kadyrov à l’hypocrisie de l’inspection académique.

Ps : Une réunion d’information a été organisée au collège pour évoquer la mort de Samuel Paty. Sur les 50 profs de cet établissement, à peine la moitié étaient présents. Les autres étaient sans doute occupés à consoler les élèves musulmans choqués par les caricatures.