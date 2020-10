Et cette pancarte vous la trouvez grotesque, inappropriée ou simplement abjecte ?

Des milliers de personnes étaient réunies, bouleversées, place de la République pour rendre hommage à Samuel Paty. Quelques individus qui n'auraient jamais dû s'y trouver étaient là également.

Jean-Luc Mélenchon, que sa participation à une haineuse manifestation contre l'islamophobie aurait dû disqualifier. La Ligue des Droits de l'Homme qui pendant des années s'est illustrée dans un combat fougueux en faveur de Tariq Ramadan. Yannick Jadot, dont on sait, que lui et les siens voient dans l'islam une religion équitable et vierge de tout OGM.

Il y avait également quelques membres du Comité Justice pour Adama. Eux détestent tout simplement la France et tous ceux qui la représentent : policiers, enseignants, postiers, pompiers. Pour ne pas passer inaperçus, ils ont fait un effort d'imagination. Ils brandissaient la pancarte suivante : "RIP Samuel. Mort en saignant".

A première vue on pourrait penser à une faute d'orthographe, les militants du Comité Justice pour Adama ayant pour la plupart quitté l'école de bonne heure. Mais non ! Ils ont bien écrit "en saignant" en deux mots. Nous n'avons pas la prétention, et encore moins l'envie, de sonder les reins et les cœurs de ces combattants anti-racistes. Mais on peut s'interroger quand même.

Sont-ils des adeptes du jeu de mot qui est un des fleurons de l'esprit français ? Pour le savoir il faudrait enquêter à Beaumont-sur-Oise. Le temps nous manque pour le faire. Peu importe d'ailleurs. Il est parfaitement répugnant de faire des astuces à propos de la mort affreuse d'un enseignant.

Peut être ont-ils voulu avec cet "en saignant" se faire remarquer. Tel est le cas car la photo avec la pancarte figure en bonne place sur le compte Twitter du Comité Justice pour Adama. On est en droit de trouver cela abject.