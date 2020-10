Professeur décapité : des élèves et des parents d'élèves ont été complices de l'assassin

Selon Le Monde, des élèves de l'établissement scolaire où enseignait Samuel Paty ont reçu des centaines d'euros de la main du tueur pour qu'il puisse identifier le blasphémateur. Tout seul il n'y serait jamais arrivé. L'aide de ces charmants jeunes gens a donc été capitale. Tout comme celle de leurs parents. L'un deux avait en effet posté, avant le meurtre, une vidéo qui dénonçait les propos supposés anti-musulmans de l'enseignant décapité.

Comme on le voit Abdoullakh Anzorov n'était pas seul. Ce loup solitaire a trouvé des louveteaux et des loups plus âgés pour l'aider dans sa sinistre besogne. Maintenant il est temps d'ouvrir les yeux. Selon un sondage de l'Ifop pour la fondation Jean Jaurès, plus de deux tiers des jeunes musulmans interrogés placent la charia avant les lois de la République. Dans ce lot, des élèves de Samuel Paty.

C'est avec eux - ils vont grandir - qu'il va nous nous falloir vivre (et peut être mourir ). Que faire ? Emmanuel Macron a annoncé que la sécurité autour des établissements scolaires sera renforcée. Autant mettre un sparadrap sur une jambe de bois car les loups sont à l'intérieur des établissements scolaires... Que faire donc ?

Une possibilité pourrait être envisagée : ouvrir de plus en plus d'écoles coraniques ! Il n'y a là aucun paradoxe. Blanquer et Darmanin ont fait savoir qu'ils y étaient hostiles car dans ces établissements on "endoctrinerait" les élèves. Mais endoctrinés ils le sont déjà ! Et au moins dans ces écoles là il n'y aura pas de professeurs assassinés.

Encore quelques mots sur Macron. Il a annoncé une nouvelle rédaction de la loi Avia. Pour qu'elle ne soit pas retoquée par le Conseil constitutionnel. Cette loi était en effet liberticide car elle contraignait les réseaux sociaux à censurer sans discrimination les contenus considérés comme haineux. Tout post jugé islamophobe serait donc passé à la trappe.

La nouvelle loi pourrait être formulée de la façon suivante : "supprimer tout contenu haineux prétendant s'inspirer d'une religion". Sous cette forme le texte serait évidemment, et encore une fois, rejeté par le Conseil constitutionnel. Mais au moins les choses seraient dites...

Ps : Selon Le Figaro, des élèves ont plaisanté devant les caméras de télévision venues nombreuses devant leur établissement : "Vous voulez voir sa tête ?" La photo macabre a en effet circulé sur les réseaux sociaux. Ca rit comment un loup ?