"Il ne faut pas provoquer les dealers". Telle est la sympathique opinion du maire de Grenoble

Les images ont fait le tour de la toile. Devant un immeuble de la cité Mistral de Grenoble, un haut-lieu du trafic de drogue, des hommes cagoulés et lourdement armés se pavanent. C'est la façon qu'ont les caïds de dire aux dépositaires de l'autorité : "on est chez nous et on vous emmerde".

Les images sont remontées jusqu'au dépositaire de l'autorité en chef, Gérald Darmanin. Se sentant offensé, il a aussitôt envoyé des gendarmes sur place. Ils sont arrivés trop tard et ont fait choux blanc.

Cette violente intrusion policière a indigné le maire de Grenoble. Outré il a déclaré : "il ne faut pas provoquer les dealers" ! On le comprend. Les dealers sont chez eux, sur leur territoire. Et ne font de mal à personne. Au contraire, ils procurent des paradis - certes artificiels - à leurs visiteurs.

De surcroît nul ne peut ignorer que le shit est issu de l'agriculture biologique, garanti sans pesticides, cultivé par de vaillants petits producteurs et distribué par le commerce équitable. Et ça quand on est écologiste, on aime beaucoup.

Il arrive parfois que ces honnêtes commerçants se tuent un peu entre eux. Mais ça cela relève de leur vie privée. Eric Piolle a un profond respect pour la vie privée.

Le maire de Grenoble n'a pas apprécié non plus qu'on pointe du doigt un quartier méritant. La stigmatisation lui fait horreur surtout si elle a des parfums d'islamophobie. "Dans ce quartier, a-t-il dit, il se passe de belles choses et notamment l'essor des activités sportives".

Il est exact que le tir à la carabine est une discipline reconnue par le Comité International Olympique. Pour autant, on est pas sûr que la kalachnikov ait été homologuée par cet organisme. Vous vous souvenez de la chanson de Renaud "mistral gagnant". Elle était prémonitoire.