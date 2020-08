Loi bioéthique : le naufrage moral de l’amendement sur l’interruption médicale de grossesse

Atlantico.fr : L’amendement présenté par la gauche afin de faciliter l’avortement pour des raisons médicales ou de détresse sociale et voté d’extrême justesse lors du débat parlementaire sur la loi bioéthique ouvre-t-il une brèche vers des IVG hors délai ?

Bertrand Vergely : À propos de ce qui vient de se passer se à propos du vote de la loi bioéthique sur l’avortement, il importe de faire une distinction entre les apparences et la réalité.

En apparence, le législateur qui vient de voter la PMA et la nouvelle loi sur l’avortement se présente comme un sauveteur volant au secours de la détresse des femmes lesbiennes ou célibataires qui ne peuvent pas avoir d’enfants ou des mères confrontées à un problème médical ou social dramatique. Quand la question de la PMA et de l’avortement est présentée ainsi, il est difficile d’être contre. Des femmes pleines d’amour veulent un enfant mais ne peuvent pas en avoir simplement parce qu’elles sont lesbiennes, comment le leur refuser ? Inversement, des femmes sont condamnées à avoir un enfant alors que la situation médicale et sociale dans laquelle elles se trouvent est dramatique, comment les obliger à accoucher ?

Maintenant, revenons sur terre. Derrière la loi bioéthique, à qui fera-t-on croire qu’il n’y a aucune arrière-pensée idéologique et politique ?

Il est évident que l’on va aller vers des lois sur l’avortement de plus en plus permissives et donc que le délai à propos de l’IVG va s’allonger. Quand on est de gauche, on veut pouvoir apparaître comme un brand libérateur du genre humain. On aime prendre la bastille avec les révolutionnaires de 1789, créer les congés payés avec Léon Blum, abolir la peine de mort avec François Mitterrand et faire voter le mariage pour tous avec François Hollande. Avec la PMA et la nouvelle loi sur l’avortement, Emmanuel Macron est sûr de faire plaisir aux députés socialistes transfuges qui ont rejoint la REM et qui rêvaient d’une grande réforme sociétale. Mais en leur faisant plaisir, comme François Hollande, il a fait rentrer le loup dans la bergerie.

Lorsque Simone Weil a fait voter la loi sur l’avortement, il s’agissait alors d’éviter à des femmes qui avaient avorté d’aller en prison. Il ne s’agissait nullement de transformer l’avortement en un moyen contraceptif. À l’époque, le législateur pensait que s’il était scandaleux de faire payer aux femmes les effets non souhaités d’une relation sexuelle avec un homme, il fallait absolument éviter aux femmes et aux jeunes femmes de recourir à ce drame qu’est l’avortement. Sous la pression d’un féminisme radical, il a été réclamé que l’avortement ne soit plus considéré comme un drame mais comme un droit, la femme devant pouvoir choisir d’être mère quand elle le veut.

Aujourd’hui, nous assistons à l’apparition du troisième âge de l’avortement puisqu’il faut être lucide et appeler les choses par leur nom : son aspect directement transgressif et meurtrier est ouvertement et clairement revendiqué. Au nom de la lutte contre la détresse (concept refusé hier et réhabilité aujourd’hui), le droit de tuer un enfant qui dérange pour des raisons médicales ou sociales est désormais clairement reconnu.

On avance la détresse et des raisons médicales et sociales. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Derrière la détresse, il y a un coup politique à savoir plaire à la gauche de la REM en faisant voler en éclats au nom de la liberté de la femme et des droits de l’Homme tout scrupule moral jugé trop chrétien. Il y a aussi le fait de faire plaisir au confort du consommateur qui est le principe idéologique numéro guidant la société contemporaine.

Avec la loi de bioéthique qui vient d’être voté, il faut oser regarder les choses en face, un pas a été franchi. Jusqu’à présent, notre monde autorisait l’avortement afin de faire des enfants quand ça lui chante. Avec la loi qui vient d’être votée, on est passé notre monde est passé à la possibilité de faire désormais des enfants comme ça lui chante. Lorsque Gisèle Halimi, récemment décédée, a lutté pour l’avortement, il s‘agissait de protéger les femmes face à la société en le dépénalisant, pas d’en faire un bien. Lorsque Simone de Beauvoir a lutté pour l’avortement, il s’agissait de les libérer face à la nature, pas d’en faire un bien. Aujourd’hui, avec la loi qui vient d’être votée, fait inédit dans l’histoire de l’humanité, l’avortement est devenu un bien.

L’avortement se pratique depuis longtemps et de puis longtemps, à titre individuel, les êtres humains sont cyniques et poussent un soupir de soulagement quand un enfant qui gêne meurt. On avortait, mais on n’en était pas fier. Il y avait encore quelque scrupule. Et quand on faisait mine d’être fier d’avorter, on n’était pas si fier que cela de jouer à être fier. Avec la loi bioéthique qui vient d’être votée sous les applaudissements de l’assemblée, fait sans précédent, la loi a décidé d’organiser le cynisme. Après la disparition du père et en attendant la probable disparition des notions d’homme et de femme, elle a décidé d’instituer la bonne conscience à propos de l’avortement en faisant de celui-ci non seulement un droit mais un bien. elle nous sert l’avortement bien

En quoi est-il représentatif de la vision sociétale d’Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron qui est un redoutable politique cache son jeu. Il y a des moments cependant où il se dévoile. Cela se fait à l’occasion de petites phrases très brèves. Ces dernières années, il a lâché deux phrases qui nous éclairent quant à sa vision sociétale. La première dit : « Je veux que l’on puisse vivre dans un monde où on croit ce que l’on veut ». La seconde dit : « Je veux que l’on puisse vivre dans un monde où on aime qui on veut ».

A priori, rien de répréhensible dans ces phrases. Pouvoir croire ce que l’on veut et pouvoir aimer qui on veut ! Comment être contre ? Sauf qu’il y a un problème.

Écoutons ce que veut dire la pensée ou bien encore l’amour. Pour Emmanuel Macron, cela veut dire un monde dans lequel tout peut exister la foi comme le blasphème. Posons que, du point de vue de la liberté, tout est équivalent, le blasphème comme la foi. On n’est plus dans la pensée. On est dans le nihilisme. Tout n’est pas équivalent. Se moquer du monde et avoir des principes ne sont pas équivalents. Il y a des choses qui valent mieux que d’autres. Avoir des principes vaut mieux que se moquer du monde. Ce principe nous protège. Quand, au nom de la liberté, tout devient équivalent, on n’est plus protégé. En se voulant ultra-libéral, Emmanuel Macron ne se protège. Il ne nous protège plus. Il ne protège plus la France.

Même chose en ce qui concerne l’amour. L’amour est certainement une affaire de liberté. C’est cependant aussi une affaire de pensée, de jugement, de valeur et de principe. On aime parce que l’on n’aime pas n’importe comment, n’importe quoi, n’importe qui. On aime parce que, quand on aime on pense à l’enfant qui va naître au lieu de simplement penser à soi et à son confort. On pense au monde, aux êtres humains, à la vie. Avec l’amour pensé uniquement comme liberté, une fois encore, Emmanuel Macron ne se protège pas. Il ne nous protège pas. Il ne protège pas la France. On s’interroge sur la vision sociétale d’Emmanuel Macron. Qu’il s’agisse de la pensée comme de l’amour, dans les deux cas sa pensée est simpliste, non aboutie, non réfléchie. C’est un adolescent qui parle et qui s’adresse à un monde d’adolescents.

Aujourd’hui les jeunes sont majoritairement pour la PMA, la théorie du genre et l’avortement. Rien de plus normal. Cela les rasure. Croire ce que l’on veut, aimer qui on veut, avoir le couple que l’on veut en faisant des enfants comme on veut et quand on veut ! Quand on a seize ans, on adore. Quand on est un législateur et un haut responsable politique, ce n’est pas adorable. C’est irresponsable.

On aimerait que le chef de l’État dise qu’aimer c’est avoir une haute idée de l’amour et que penser consiste à avoir une haute idée de la pensée. Personne ne parle d’avoir une haute idée de l’amour comme une haute idée de la pensée. Tout le monde parle d’être libre d’aimer et de penser ce que l’on veut. Au lieu d’éclaire les consciences, le législateur et le chef de l’État parlent comme tout le monde. Résultat : on a affaire à la loi bioéthique dans laquelle on n’a aucune haute idée de la vie et de la mort parce que l’on parle de celles-ci comme tout le monde. Cela s’appelle une capitulation.

Quelles conséquences cette course en avant peut-elle avoir sur la société ?

Pour comprendre l’effet que la loi bioéthique va avoir sur la société, il suffit de voir la façon dont celle-ci a été votée. Tout est dit.

Quand Simone Weil a fait voter sa loi sur l’avortement, cela ne s’est pas fait dans un parlement désert au milieu de l’été et à la suite d’amendements votés à la dernière minute. La façon dont la loi dite de bioéthique a été votée relève de la mascarade. Cette loi n’a pas été votée. Elle a été expédiée, au milieu de l’été, dans un parlement désert, en profitant d’un monde épuisé par trois mois de confinement et par la chaleur, parce que le gouvernement qui l’a fait voter avait peur qu’un véritable débat sur cette question se pose. Un signe de cette fuite qui ne trompe pas : le fait de tout mettre dans le même sac. La mise au monde d’un enfant par des lesbiennes et des femmes seules d’un côté et l’avortement d’un autre. Ici la naissance, là la mort. La naissance et la mort confondues dans une même loi autorisant la naissance ici et la mort là au nom du secours à apporter à femmes en détresse. Lorsque l’on agit ainsi, on est un manipulateur et un mystificateur. Cette façon de tout mettre dans le même sace n’est pas un hasard.

Depuis une cinquantaine d’années, la société française est rentrée dans une logique de contrôle totale de la vie de la naissance à la mort. Avec la PMA et la récente loi sur l’avortement, cette logique est en train de réaliser son but. Lorsque pour avoir un enfant deux femmes ont recours à la PMA que se passe-t-il ?

En éliminant le père et derrière lui l’homme vivant et réel pour faire un enfant, la science prend la place du père et de l’homme et devient ainsi toute puissante puisque désormais c’est elle qui rend l’enfant possible. Par ailleurs, en éliminant l’enfant sous prétexte de détresse médicale et sociale, non seulement elle pend la place de l’homme mais elle prend celle de la vie puisque désormais c’est elle qui décide du droit de vivre ou pas. Hier, c’était la vie qui décidait de la vie et de la mort. Désormais, c’est la science et avec elle le médicalement et le socialement correct. On connaissait le Big Brother utopique de Georges Orwell dans 1984. Aujourd’hui, avec le BIG Brother médical qui s’est mis en place l’utopie totalitaire imaginée par Orwell est devenue notre réalité.