Théâtre : Le tour du monde en 80 jours, Jules Vernes se serait probablement tordu de rire !

THEATRE

Le Tour du Monde en 80 JOURS

D'après l'oeuvre de Jules Verne

De Sébastien Azzopardi et Sacha Danino

Mise en scène: Sébastien Azzopardi

Avec Sébastien Azzopardi, Pierre Cacha, Erwan Creignou, Margaux Maillet, Benoît Tachoires

Assistante: Salomé Talaboulma

Musique: Sylvain Meyniac

Décor: Olivier Prost

Lumières: Philippe Lacombe

Costumes: Pauline Yaqua Zurini

INFORMATIONS

Théâtre de la Tour Eiffel

4, square Rapp

75007

Jusqu'au 21 Avril

Du mardi au samedi à 20H45, dimanche à 16H45

RECOMMANDATION : EXCELLENT

THEME

Pour honorer un pari insensé auprès de membres de son club, Phileas Phogg, aristocrate anglais, aventurier et méthodique, part pour effectuer un tour du monde en 80 jours d'est en ouest. Accompagné de son nouveau valet de chambre, français, Passepartout, et de la ravissante indienne, Aouda, pourchassé par l'obstiné inspecteur Fix, il parcourt 4 continents, traverse de nombreux océans et rencontre mille embûches pour tenter de gagner ce pari en retrouvant à la date et à l'heure convenues sa chère "Old England". Y réussira t-il? C'est ce que l'on verra........

POINTS FORTS

Un spectacle total, mêlant théâtre, cabaret, comédie musicale, univers de chansonniers.

Un voyage certes inspiré de Jules Verne mais décalé, loufoque, ébouriffant et jubilatoire.

Une énorme "farce" où alternent bons mots, calembours, anglicismes, clins d’œil historiques ou inspirés de l'actualité souvent récente.

Des comédiens sans cesse en mouvement qui s'amusent sur scène pour notre plus grand plaisir.

Certaines scènes vraiment désopilantes, mélanges d'humour british et d'esprit bien gaulois.

Des décors, souvent en trompe l’œil, qui nous projettent successivement en Angleterre, en Egypte, en Inde, à Hong Kong, en Chine, au Japon, auxEtats Unis.

La musique et les interprétations dignes d'une comédie musicale, les costumes parfaitement adaptés. POINTS FAIBLES Le temps qui passe trop vite.... EN DEUX MOTS Quel bonheur que cette reprise menée "tambour battant". On se régale pendant 1 heure 30. On rit vraiment beaucoup au rythme d'un scénario musclé et de permanents effets scéniques.

L'AUTEUR

On ne présente pas Jules Verne, immense romancier d'aventures extraordinaires, pour jeunes et grands, maintes fois portées à l'écran.