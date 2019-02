Théâtre : Meg ou un mort à l'Elysée ; dans sa vie, il n'y a pas eu que Félix Faure...Du bon boulevard !

THEATRE



Meg ou un mort à l'Elysée

De Michel de Decker

Mise en scène: Mélanie Rodrigues

Avec Elsa de Brito, Mélanie Rodrigues, Sébastien Bourbon, Aymeric Naudé ou Pierre Sacquet

Durée 1h10

INFORMATIONS



Théâtre Le Guichet Montparnasse

15 rue du Maine à Paris, 75014

les vendredis samedis à 20h30 et le dimanche à 16h30

jusqu'au 10 mars

Réservations : 01 43 27 88 61/ www.guichetmontparnasse.com





RECOMMANDATION : BON



THEME



Marguerite Steinhei, Meg pour les intimes, célèbre pour avoir été la maîtresse dans les bras de qui le Président de la République, Félix Faure, a trouvé la mort dans un dernier spasme amoureux, est accusée dix ans plus tard, en 1899, d’avoir assassiné sa mère et son mari. On découvre alors cette femme, collectionneuse d’amants, à la veille de son procès, dans sa cellule, avec sa codétenue de petite vertu et gouailleuse, un maton énamouré et un avocat guindé.

POINTS FORTS

Michel de Decker, avec ses talents d’historien et d’écrivain, nous transporte au temps de la Belle Époque en nous faisant revivre un moment historique qui avait tant défrayé la chronique.

Cette Sarah Bernhardt du prétoire, au caractère bien trempé et à la vie peu... conventionnelle, est, ici, très bien entourée: une compagne de captivité rieuse et faussement ingénue; un geôlier totalement sous le charme, niais et à son service, ainsi qu’un avocat hautain et seul à être inquiet de l’issue du procès à venir (que je ne vous dévoilerai pas...)

POINTS FAIBLES



En restant dans la cellule de Meg, la pièce manque peut-être un peu de rebondissements. Mais cela est plutôt habilement compensé par des répliques croustillantes.

EN DEUX MOTS



Une belle pièce de boulevard, avec une situation cocasse et des dialogues savoureux.





EXTRAIT



Meg: « Un procès… une formalité plutôt ! Dans quelques jours je serai acquittée, je suis prête à te le parier ! »

L’AUTEUR



Historien, eìcrivain, confeìrencier et chroniqueur, Michel de Decker se situe dans la ligneìe d’Andreì Castelot et Alain Decaux avec lesquels il a participeì aÌ « La Tribune de l’Histoire », sur France Inter. Auteur d’une trentaine de titres publieìs chez Perrin, Belfond, Pygmalion, Lafon, Orep..., "Talleyrand, les beauteìs du diable", "Alexandre Dumas, un pour toutes, toutes pour un", "Mes secrets d’Histoire en Normandie" et tant d’autres tout aussi captivants, il est eìgalement producteur d’eìmissions et chroniqueur historique sur France Bleu.

Il est reìgulieÌrement l’inviteì de Steìphane Bern pour l’eìmission «Secrets d’histoire», sur France 2 .

Il a participeì aux eìmissions « L’histoire au quotidien », « L’ombre d’un doute », « Sous les jupons de l’histoire »...

Depuis avril 2011, il reìdige une rubrique nommeìe « Journal de bord de ma Normandie bleue » dans le magazine Patrimoine normand.

Il preìside la socieìteì des auteurs de Normandie dont il est le fondateur avec Andreì Castelot.