Yémen : vers un tournant dans le conflit sous l’impulsion américaine

Atlantico : Les Etats-Unis ont demandé l'arrêt des bombardements à la coalition saoudienne. Pour Mike Pompeo "le temps est venu de mettre fin aux hostilités" et assure qu'il veut trouver une issue pacifique à ce conflits "dans les 30 prochains jours". Selon vous, est-ce qu'il pourrait s'agir là d'un vrai tournant dans la guerre considérant que les Etats-Unis ont toujours été prudents sur cette question ?

Roland Lombardi : Oui je le pense. Aujourd’hui, dans la région, la Russie et les Etats-Unis sont les seuls capables de faire bouger les lignes. Mais pour comprendre ce qui est en train de se passer, il faut revenir rapidement sur la relation particulière entre l’administration Trump et le prince héritier, Mohammed ben Salmane (MBS).

Certains observateurs évoquent le fait que le jeune prince risque d’être écarté. Pour ma part, je n’y crois pas pour l’instant. Beaucoup ne perçoivent pas la vraie révolution qui se joue actuellement en Arabie saoudite. Les réformes sociales et économiques de MBS ne sont que secondaires comme je l'ai souvent écrit. Cosmétiques, diraient certains. Peut-être. Et, cyniquement, on pourrait dire que ce n’est pas le plus important.

La clé de l'histoire, et ce qui intéresse vraiment les responsables américains actuels, c'est que MBS est en train d'instaurer sa propre dictature, sa future monarchie absolue. Point. Pour cela, il se doit d’abattre l’ancien « système » de cette monarchie féodale et archaïque, fondée sur l’ancestral consensus entre la famille royale, les grands chefs de tribus et les oulémas. N’oublions pas d’ailleurs que c’est dans ce même système de monarchie tribale que nombre de princes faisaient un peu, voire souvent, ce qu'ils voulaient notamment en finançant le terrorisme et le salafisme à travers le monde...

Quand MBS embastille ou élimine certains princes corrompus, des prédicateurs religieux radicaux ou de riches dignitaires proches des Frères musulmans, même si cela choque les belles âmes, d’autres peuvent y voir, au contraire, quelque chose de très positif pour la région et pour les Occidentaux. En tout cas c'est historique car personne n'avait osé le faire auparavant. Voilà la vraie raison pour laquelle Trump et Mattis et même Poutine à présent, misent sur ce prince sulfureux ! A la différence des Français, ce n'est pas exclusivement pour le commerce ! C'est beaucoup plus profond et c'est cela, la réelle révolution. Les droits de l'homme attendront, malheureusement... En tout cas, et pour l’instant, MBS est une carte majeure (moins que Sissi néanmoins) pour Trump au Moyen-Orient, notamment dans les négociations secrètes en cours sur son « big deal » du siècle entre Palestiniens et Israéliens, mais également dans sa volonté (sincère) de lutter contre le radicalisme islamiste dans la région.