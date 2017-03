Voter Macron pour éviter le Pen ? Les clés pour vraiment comprendre le rapport de force

Atlantico : Vous avez publié récemment un sondage qui donnait Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour. Comment expliquer que ces deux candidats puissent à ce point dépasser ceux des partis traditionnels comme François Fillon et Benoît Hamon ?

Frédéric Dabi : Tout d'abord, il faut bien voir qu'il y a des logiques de vote similaires entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Si cette dernière profite d'un véritable désir d'alternative comparativement aux mandats de ces dernières décennies, c'est aussi le cas pour Emmanuel Macron qui prospère lui sur l'idée du ni-gauche ni-droite, du refus de la bipolarisation, et qui profite largement des difficultés des partis de gouvernements.

Pour autant la sociologie entre ces deux électorats est effectivement extrêmement différente, tous commes les objectifs de ces différents électeurs. Pour résumer le vote en faveur de Macron est celui du "oui" alors que le vote pour Marine Le Pen est celui du "non". Le vote en faveur du Front National est important chez les ouvriers alors que "En Marche !" touche un peu tout le monde mais particulièrement les cadres.

Au-delà de cet antagonisme, les deux candidats se battent pour conquérir la France du travail, celle qui prend le métro pour simplifier. C'est cet électorat qui avait permis à Nicolas Sarkozy de gagner en 2007, alors qu'il a plutôt rejoint le FN en 2012 et partiellement François Hollande. Et ni François Fillon ni Benoît Hamon ne performe au sein de ces catégories. Le premier est surtout présent chez les plus de 65 ans, alors que Benoit Hamon séduit les professions intellectuelles, et les populations urbaines. Aux élections locales d'ailleurs, la France du travail a largement voté pour le FN. C'est peut-être ce point qui sera important pour apprécier le résultat du second tour.

D'ailleurs lorsque l'on voit la progression de Marine Le pen dans les différentes régions de France, il est très intéressant de voir à quel point elle progresse dans des régions qui lui étaient jusque là interdite, comme en Bretagne (+12%) ou en Normandie (+11%).

Mais il ne faut pas sous-estimer la déflagration que provoquerait un second tour entre les deux. Jamais sous la Vème République cela s'est vu. Et il est d'ailleurs peu probable que l'on puisse imaginer que ce que nous avons mesuré en termes de reports de vote se passe de cette façon.

Depuis plus de 50 ans, les seconds tours opposent la droite avec la gauche, illustrant bien le clivage qui domine le pays sous la Ve République. En quoi un second tour qui opposerait Emmanuel Macron à Marine Le Pen serait une situation inédite et signifierait une véritable rupture idéologique pour la France ? Qu'est-ce que cela nous apprend sur les enjeux prioritaires aux yeux des Français ?