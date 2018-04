Ultra-terrestres : pourquoi l’hypothèse de civilisations humaines nous ayant précédés il y a des millions d’années en ne laissant aucune trace est moins impossible qu’il n’y parait

Atlantico : Supposant donc que nous ne serions peut être pas la première civilisation industrielle sur notre propre planète. Quelle est la plus ancienne civilisation connue aujourd'hui et quelles sont les preuves qui nous restent ?

Philippe Fabry : Rappelons tout d’abord que l’on parle de civilisation dès lors qu’on peut observer l’apparition de villes, nourries par la pratique de l’agriculture et développant une forme d’écriture, ce qui crée une société vraiment différente des chasseurs-cueilleurs primitifs.

On a longtemps pensé que la civilisation était apparue en Mésopotamie, à Sumer, il y a environ 5500 ans, suivie de près par l’Egypte. Puis on a découvert la civilisation harappéenne, dans la vallée de l’Indus, au Pakistan actuel, que l’on a d’abord cru légèrement postérieure à Sumer et l’Egypte, avant de découvrir tout récemment qu’elle pourrait remonter à 8000 ans, ce qui en ferait l’aînée de la civilisation humaine. Au-delà, nous ne disposons d’aucune preuve de l’existence d’une civilisation plus ancienne. Il existe beaucoup de théories ésotériques à ce sujet, mais rien de sérieux, hormis quelques cas étranges, comme la structure sous-marine de Yonaguni, au Japon, dont certains pensent, sans que cela soit (encore ?) prouvé, qu’il s’agirait d’une structure artificielle, faite de main d’homme.

Ce qu’il nous reste des cas avérés, Sumer, l’Egypte ou l’Indus, ce sont des ruines, et les vestiges archéologiques classiques ensevelis avec elles : tessons de poterie, tablettes d’argile, outils, statuettes, sceaux, ossements…

Quand il s'agit de retrouver des preuves directes d'une civilisation industrielle - des villes, des routes… -, nous pouvons remonter à quelques milliers d'années. Mais que faire lorsque l'on tente de remonter plusieurs millions d'années auparavant ? Toutes les preuves directes auraient disparu … Est-il possible selon vous qu'une ou plusieurs civilisations sophistiquées aient existé par le passé sans que nous le sachions ? Comment le prouver ?

Dans la mesure où, d’une part, au-delà de deux ou trois millions d’années les mouvements géologiques et l’érosion suffisent à supprimer tous vestiges de l’ordre de ceux que l’on trouve habituellement en archéologie, et d’autre part où l’apparition de l’homme comme être conscient et pensant, capable de civilisation, n’a pris « que » deux millions d’années à partir de Lucy, on peut imaginer qu’une, voire plusieurs civilisations industrielles ont existé ne serait-ce que depuis l’extinction des dinosaures (qui, en fait, en ont connu plusieurs, le règne des dinosaures ayant duré près de deux cents millions d’années). Si l’évolution a produit sur Terre, dans un passé lointain, une espèce intelligente, on peut supposer qu’elle a pu découvrir les lois de la physique, qui sont toujours les mêmes, inventer la roue, etc.