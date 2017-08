Trois livres pour saisir les arcanes de l’alimentation et de l’agriculture d’aujourd’hui

Les deux thèmes sont liés, mais peuvent évidemment être traités de différentes manières. Gil Rivière-Wekstein a choisi le ton de la polémique pour son ouvrage Panique dans l’assiette, qu’il a sous-titré « Ils se nourrissent de nos peurs ». Il y dénonce ceux qui entretiennent la peur, l’organisent même, face à notre industrie agroalimentaire. Le parti pris est délibéré, l’auteur montre du doigt les « anti », démolit un à un leurs arguments, donne des renseignements précieux sur le fonctionnement de ces ONG qui, sous le couvert de rétablir des « vérités », en proposent d’autres de substitution sortant étrangement de tout raisonnement fondé sur des arguments scientifiques avérés.

Page 26 de Panique dans l’assiette, on peut lire : « Lorsque l’actualité braque ses projecteurs sur tel ou tel retrait de produits alimentaires, la panique guette, alors que l’on devrait plutôt se féliciter du bon fonctionnement du système de contrôle et d’alerte. » Gil Rivière-Wekstein souhaite apporter suffisamment d’arguments pour arrêter cette peur. A vous de juger, vous le trouverez peut-être parfois outrancier dans ses opinions, mais vous devez les connaitre. Plus de renseignements à la fin de cet article paru sur WikiAgri.

Agriculteurs, les raisons d’un désespoir est proposé par un étrange panel composé d’un journaliste spécialisé dans l’agriculture (pour le Figaro) et agriculteur lui-même dans la Mayenne, Eric de la Chesnais, d’un élu de la région parisienne (conseiller municipal de Courbevoie) à l’origine du projet de loi contre le gaspillage alimentaire, Arash Derambarsh, le tout étant préfacé par une co-fondatrice de l’association L214 (vous savez, celle qui diffuse régulièrement des images des abattoirs...), Brigitte Gothière. Cet ensemble a priori hétérogène se révèle complémentaire et parvient à décrire avec exactitude un monde agricole aux abois, qui a vu le système qui le régit évoluer au fil des années, le plus souvent à son détriment.

Le système agricole actuel, les errements de la Pac, la course à la compétitivité, les évolutions sociétales, la prédominance du syndicat agricole majoritaire, la nécessaire remise en cause du fonctionnement des Chambres d’agriculture, un gaspillage alimentaire effrayant… Tout y est décliné avec minutie, avec en fil rouge les conséquences, le plus souvent fâcheuses, pour la population agricole. Et la vocation de faire évoluer les choses. Plus de renseignements ici.

Enfin, terminons par un tout petit livre, d’un bien modeste auteur, Dominique Lemaitre. Quand j’étais petit, je serai agriculteur n’a certes rien d’une oeuvre littéraire. Son paysan d’auteur n’est pas un champion de l’écriture, il a même laissé quelques fautes. Mais l’intérêt est ailleurs. Cet opuscule a la valeur d’un témoignage, édifiant, sur l’évolution de l’agriculture vue de l’intérieur, par un personnage à forte consonance autobiographique (l’auteur a pris un pseudonyme, car il y décrit, entre autres, des difficultés de compréhension avec plusieurs membres de sa famille qu’il doit continuer à côtoyer aujourd’hui).