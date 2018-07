LECTURES D’ÉTÉ : Notre sélection des meilleurs livres des 10 derniers mois

En 1974, Antoine est trentenaire, célibataire, solitaire. Il s’est installé comme luthier et cherche un sens à sa vie. Il rencontre l’Irlande. D’abord, grâce à la photographie d’un homme à col rond, James Connolly, un des leaders de l’insurrection de la Pâques Sanglante de 1916. Ensuite, grâce à la générosité de Jim et Cathy, qui l’invitent à boire le thé après l’avoir croisé sur un trottoir de Belfast. Parce qu’il avait montré son violon à des enfants. Parce qu’il était « le bienvenu. Comme ça. Le bienvenu pour rien.

Juste le bienvenu. » Enfin, grâce à sa rencontre avec Tyrone Meehan, un « de ceux que célèbrent les chansons rebelles ».

A compter de ce jour, Antoine se partagera entre le secret de son atelier où il (re)donne vie aux violons et celui de son soutien à ses amis indépendantistes de l’IRA dans leur combat pour une Irlande libre.

POINTS FORTS

Mon Traître nous emmène en Irlande, l’île de Dublin, des lacs de Killarney qui, si l’on en croit Lester Cockney (de Franz, éd. Le Lombard, 1982-1996), « sont les plus beaux du monde », des à-pics vertigineux du Ring of Kerry, des pierres plates du Burren, des champs de pierre des îles d’Aran, des routes sans fins du Connemara. Une île « d’Homme Tranquille » (John Ford, 1952), de poètes et de musiciens. Mais aussi une île de souffrance, de pauvreté, d’exil ; une île coupée en deux depuis la première indépendance ; l’île du Nord et de Belfast, de l’occupation britannique, de l’IRA, de la guerre civile et de la violence. A ce sujet courez (re)voir le superbe Michael Collins de Neil Jordan, sorti en 1996, et (re)plongez-vous dans Les Celtiques, Hugo Pratt, 1980, éd. Castermann.

Mon Traître est une ode à l’amitié masculine. Une amitié silencieuse, où le poids d’une main posée sur une épaule en dit bien plus, mais également bien moins, que des mots souvent espérés mais trop souvent tus. En raison de la malhabileté des hommes à dire les mots d’amour et de sentiments. Et quand rarement ils s’y risquent, souvent à voix basse, il faut discrètement tendre l’oreille. Une amitié avare de mots, capable de commencer dans les toilettes d’un pub enfumé pour durer toute une vie.