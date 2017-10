"Tant qu'il y a de l'amour" : la salle rit beaucoup...

THEATRE

TANT QU’IL Y A DE L’AMOUR

De Bob Martet

Mise en scène: Anne Bourgeois

Avec Patrick Chesnais, Marie Anne Chazel, Laurent Gamelon, Valérie Bègue

INFORMATIONS

Théâtre de la Michodière

4bis rue de La Michodière

75002 Paris

Réservations: 01 47 42 95 22

Du mardi au samedi à 20h30, samedi 16h30, le dimanche à 15h30

RECOMMANDATION : A LA RIGUEUR!

THEME

Un couple un peu blasé, la bonne cinquantaine, s’avoue qu’ils vont l’un, Jean, et l’autre, Marie, chercher ailleurs ce qu’ils ne trouvent pas à la maison. Jean entretient, de jour, une liaison avec une jeune femme d’une grande beauté, Inès, qui ne demande qu’à l’épouser.

Mais lui veut rentrer chez lui tous les soirs car il est marié; donc normal d’être avec sa femme qu’il aime aussi !

Marie, quant à elle, est amoureuse d’un pharmacien bon vivant, Paul, qui le lui rend bien, et voudrait divorcer. Mais Jean ne veut pas ! Alors, Marie et son amant pharmacien décident de l’empoisonner. Mais ça ne marche pas … et plusieurs fois de suite ! Bref…

POINTS FORTS

1 Patrick Chesnais, Marie-Anne Chazel et Laurent Gamelon sont excellents, et nous avons droit à quelques numéros d’acteurs assez hilarants. Valérie Bègue est une ancienne Miss France, ravissante…

2 La mise en scène est dynamique, et il faut avouer que Marie-Anne Chazel qui s’était cassée la cheville la veille du jour où j'ai vu la pièce et qui jouait avec son plâtre- (chapeau bas !-, n’a pas ralenti le rythme… La passion quand ça vous tient !

POINTS FAIBLES

Le scénario est pauvret.

EN DEUX MOTS

Le scénario, donc, est pauvret mais la salle rit beaucoup, ce qui n'a pas été mon cas. Je vous laisse juges...

L’AUTEUR

Bob Martet est acteur et auteur. Il a joué dans de nombreux films pour la télévision et beaucoup, aussi, au théâtre.