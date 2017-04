Surdoués : mais qu'est-ce qui caractérise finalement les personnes "les plus intelligentes" ?

Ça se mesure l’intelligence ? Le principe de la mesure de l’intelligence1 a été établi dans les années 1900 par Alfred Binet et Théodore Simon. À cette époque, et il faut se replacer dans ce contexte précis, on s’est demandé comment établir un test quantitatif. La question immédiatement consécutive a été de savoir qui étaient les personnes les plus intelligentes, et ce qui les caractérisait. La réponse a été : « Celles qui ont fait des études. » Le but premier était de mesurer l’« arriération », afin d’orienter les enfants concernés dans des classes de per- fectionnement.

Le principe du test est de proposer des items de diffi- culté progressive : sur 30 questions, l’« idiot » ne réussit que les 6 premières, l’« imbécile » les 12 premières. Ce principe est conservé dans les tests actuels. Binet n’a, quant à lui, aucune intention de mesurer l’intelligence des personnes normales : « Nous arrêtons ici la liste des tests que nous avons utilisés. Il eût été facile de les continuer en les compliquant, si on avait voulu faire une hiérarchie parmi les enfants normaux. On pourrait même étendre l’échelle jusqu’à l’adulte normal, jusqu’au normal intelligent, très intelligent, hyperintelligent, et mesurer, ou du moins essayer de mesurer le talent et le génie. Nous remettons à une autre occasion cette étude difficile2. » Mal reçu en France, c’est aux États-Unis que le test a eu le plus de succès, notamment auprès des candidats à l’immigration, puis aux conscrits. Intervient alors le calcul qui conduit à la notion de quotient intellectuel, ce qui n’était pas le propos de Binet. S’ensuit un développement massif, avec l’âge d’or des statisticiens et des calculs de plus en plus complexes. Les items cessent d’être représentatifs d’un âge (répéter deux chiffres à 3 ans), mais permettent l’accumulation de points, que l’on fait correspondre à des niveaux d’âge. La notion d’âge mental est ensuite abandonnée au profit de l’efficience. Tous les tests actuels sont les héritiers, modifiés, de ces tests centenaires. À l’heure actuelle, les tests les plus utilisés sont ceux de Weschler. On s’accorde à penser qu’ils permettent de situer l’in- dividu sur une courbe statistique de répartition de la population générale, selon le principe de la courbe de Gauss, correspondant à ce que l’on appelle en mathé- matiques la « loi normale » de répartition. Dans la population, 66 % obtiennent un QI compris entre 85 et 115 ; 5 % ont un QI supérieur à 125 ; 2,5 % ont un QI supérieur ou égal à 130 et 0,13 % supérieur à 145.

Il s’agit d’une échelle composite d’efficience intellectuelle qui permet de comparer les résultats d’un sujet par rapport à la moyenne des individus de sa tranche d’âge. Il donne une évaluation globale du fonctionnement intellectuel en termes de langage, raisonnement, orga- nisation spatiale, mémoire, rapidité d’exécution dans le traitement d’informations. Le test est constitué de différents sous-tests composés d’un certain nombre de questions : à chaque question est attribué un nombre de points, si bien que plus on répond, plus on obtient de points. Le total est trans- formé, en fonction de l’âge de la personne en une note de 1 à 19. La moyenne d’une même classe d’âge se situe entre 8 et 12, avec un médian à 10. Sont regroupées en indices, les questions d’une même catégorie. Quatre indices sont aujourd’hui utilisés : l’indice de compréhension verbale (langage), l’indice de raisonnement perceptif (logique visuelle), l’indice de mémoire de travail (mémorisation de chiffres et de lettres) et enfin l’indice de vitesse de traitement (report d’une figure dans une liste).