Super Macron vole au secours de l'humanité en détresse en construisant des solutions innovantes avec Bono et Rihanna

Le président de la République a reçu Bono, très connu comme chanteur de U2 et aussi comme animateur d'une ONG destinée à alléger les souffrances des pauvres du monde entier. C'est peu dire qu'entre eux le courant est passé. Ce fut quasiment fusionnel. A l'issue de cette rencontre dont tout laisse à penser qu'elle fut émouvante, Macron a en effet twitté : "With Bono creativity against poverty" ("Avec Bono, la créativité contre la pauvreté").

Bono, qui est quand même moins occupé que le chef de l'Etat, a été plus prolixe. En sortant de l'Elysée il a déclaré, tout feu tout flamme, qu'il avait eu une "conversation rare" avec le président. Et que Macron avait trouvé des "solutions innovantes" pour vaincre la pauvreté. Une rencontre entre deux êtres supérieurs, chacun Jupiter dans son royaume. A cette différence, qui donne un avantage certain au chanteur de U2, que Bono est un bienfaiteur de l'humanité alors que Macron n'est que le bienfaiteur de la France.

La rencontre entre Bono et Brigitte Macron a été tout aussi chaleureuse.

L'épouse du président lui a dit qu'elle allait totalement s'engager avec lui pour aider les 130 millions de filles déscolarisées sur la planète. "C'est une tâche qui lui tient à cœur" a déclaré Bono, car "elle a été enseignante".

On ignore si pendant cette belle conversation Brigitte Macron s'est intéressée au destin de millions de filles qu'on oblige à se voiler. Si elle entendait lancer une action en faveur de celles que les djihadistes violent en Irak, en Syrie et au Nigeria. Et si elle entendait défendre la cause des filles qu'on défigure à l'acide dans certains pays, car elles ont l'outrecuidance de vouloir se rendre à l'école.

Aujourd'hui Macron reçoit une autre célébrité : Rihanna. Et Rihanna ce n'est pas un vulgaire général de Villiers. Nous savons que la fachosphère et les voyeurs de Closer vont s'intéresser à la tenue vestimentaire de cette splendide créature. Et que, photos à l'appui, ils vérifieront si elle est aussi court vêtue que Brigitte Macron.

Nous on n'est pas comme ça. Nous sommes persuadés qu'avec elle aussi Macron trouvera des "solutions innovantes" pour sauver l'humanité en détresse. Des dons financiers bien sûr. Et pour ça nous pouvons l'aider en lui suggérant par exemple de réduire l'APL de 5€ par mois et d'augmenter la CSG. Ah, il parait que c'est déjà fait ? Sacré Macron il a toujours un train d'avance…