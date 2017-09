SOS valeurs de droite : le logiciel Wauquiez peut-il mener Les Républicains à une reconstruction idéologique solide ?

Atlantico : Dans une interview donnée au Figaro, Laurent Wauquiez a déclaré : "Je défends les valeurs de travail, d'effort, les classes moyennes, je refuse le communautarisme et l'intégrisme islamique qui petit à petit ronge notre société. Je considère que l'on a besoin d'assumer notre histoire et nos racines et que la France n'a pas à se renier pour retrouver du souffle et de l'ambition". Au dela de la personnalité de Laurent Wauquiez. En quoi les "valeurs" énoncées ici sont elles conformes aux attentes des électeurs de droite ?

Maxime Tandonnet : Elles correspondent aux attentes d’une grande partie des Français, pas seulement des électeurs de droite.

Quand on regarde le sondage annuel de CEVIPOF, on s’aperçoit ce que ces principes sont plébiscités par 70% des Français. C’est tout le problème du décalage entre la France dite d’en bas, la majorité silencieuse, et les élites dirigeantes ou influentes. Ce discours sur la réhabilitation du travail, l’indivisibilité de la République, c’est-à-dire le refus du communautarisme et du repli identitaire, la fierté de la France est largement populaire. En revanche il déplaît profondément au monde médiatique et aux milieux influents, dominés par l’idéologie de l’individualisme total et de la défiance envers la nation. Ceux là n’auront de cesse que de le dénigrer. C’est toute la difficulté de l’exercice. Ce discours de Laurent Wauquiez avait permis à Nicolas Sarkozy de convaincre les Français et de gagner la présidentielle à une large majorité en 2007.

Eric Deschavanne : Il faudrait d’abord pouvoir définir ce qu’est un électeur de droite ! L’axe gauche-droite est toujours structurant, bien sûr, mais s’y superpose désormais l’axe populisme/cercle de la raison, lequel recoupe la fracture sociale entre gagnants et perdants de la mondialisation. D’où la quadripartition de l’électorat et les divisions entre des gauches et des droites irréconciliables. La ligne « droite de droite » peut sans doute permettre de prendre la direction du noyau dur de l’UMP qui veut se distinguer de Macron et de la REM, mais sans doute pas de réconcilier toutes les droites : elle définit une mince ligne de crête située entre le centre-droit et l’extrême-droite. La référence aux classes moyennes et à la valeur travail, associée la critique de l’assistanat, est d’inspiration libérale. La droite de la droite désignerait ainsi un libéralisme plus dur et moins social que celui de Macron : pas sûr que cela convienne à la part importante de l’électorat FN qui attend de l’Etat davantage de protection ainsi que la conservation des acquis sociaux.

La critique du communautarisme et de l’intégrisme, le refus de complaisance envers l’islam, la défense de l’identité et de la fierté nationales sont des thèmes qui permettraient à la droite de se distinguer de Macron, de se séparer du centre et de rassembler la droite de la droite et les électeurs FN. Cela reste toutefois probablement insuffisant dans la mesure où, pour qu’un tel rassemblement soit possible, il faudrait aussi, et sans doute d’abord, un projet économique et social qui fasse consensus. Sur ce plan, la droite Wauquiez demeurera plus proche du centre-droit : pour ne pas provoquer la fuite des électeurs de centre-droit et reconquérir ceux partis chez Macron, il faudra donc que ces « valeurs » soient déclinées que de manière équilibrée et pondérée. La ligne de crête à définir se situe quelque part entre le républicanisme libéral aux penchants multiculturalistes de Macron, d’une part, et le nationalisme identitaire du FN, d’autre part.