Vague de sondages contradictoires : mais que veulent vraiment les Français de François Fillon ?

Atlantico : Candidat de la droite pour la présidentielle de 2017, François Fillon est aussi le candidat de la radicalité, dont le programme est placé sous le signe de l'effort. Or plusieurs sondages apparaissent comme contradictoires sur ce que veulent les Français par rapport à François Fillon : dans le dernier baromètre Ifop pour Atlantico sur les perceptions autour de la situation économique et sociale dans différents pays, 65% des Français disent qu'ils préféreraient gagner plus d'argent mais avoir moins de temps libre.

A l'inverse, d'autres sondages montrent qu'une majorité de Français souhaitent que François Fillon modifie son programme, en vue de le "déradicaliser", de le "centriser", et apparaissent ainsi comme demandant moins d'efforts. Que veulent vraiment les Français de François Fillon ? Comment expliquer tous ces paradoxes ?

Jérôme Fourquet : Pour commencer, il ne faut pas oublier les contradictions inhérentes à chaque être humain, ce qui vaut également pour une société dans son ensemble. Une fois que l’on a dit cela subsiste un paradoxe apparent : les Français, d’après d’autres enquêtes, semblent demander à Fillon de mettre de l’eau dans son vin et d’adopter une posture moins libérale. En même temps, il y a les résultats du baromètre Ifop pour Atlantico que vous citez. Les critiques portées contre le programme de François Fillon l’ont été sur un sujet précis qui préoccupe beaucoup les Français et auquel ils sont très attachés : le modèle de protection sociale, avec cette différence entre petits risques et gros risques, les petits risques revenant à la charge des assurances privées. Très majoritairement, y compris à droite, je pense que les Français sont hostiles à ce type de projet. Ceci n’empêche pas un certain nombre de Français de partager le diagnostic et le constat de François Fillon. Tout l’art de la chose, c’est de parvenir à une synthèse intéressante, dans la veine de ce qu’avait été le programme de Nicolas Sarkozy de 2007 autour du "travailler plus pour gagner plus" ; on voit dans les chiffres que l’introduction de cette thématique a eu un impact décisif sur les Français, sensibles alors à l’argumentaire de l’ancien président.

Pour en revenir à 2017, on peut avoir des Français qui souhaitent maintenir la protection sociale à un haut niveau et qui, en même temps, reconnaissent que les efforts n’ont pas été nécessairement faits en termes de compétitivité, et arbitrer en faveur de davantage de pouvoir d’achat. Pour résoudre cette contradiction, il convient de remettre en avant la valeur travail : être plus compétitif dans la mondialisation peut passer – et je pense qu’une partie importante de Français y sont favorables – par un relèvement du nombre d’heures effectuées moyennant rémunération. On peut penser que les Français sont prêts à un certain nombre d’efforts là-dessus car il y aurait convergence entre intérêts particuliers – le pouvoir d’achat, thématique qui remonte en force à gauche d’ailleurs – et intérêts pour les entreprises et l’Etat. Une partie de contradiction demeure néanmoins, là où vient se nicher la thématique de l’assistanat. Les Français sont prêts à faire des efforts, mais cela doit bénéficier à ceux qui les font, avec cette idée donc qu’il faudrait être sans pitié contre les abus. On voit d’ailleurs dans le baromètre que vous mentionnez qu’une partie des Français affirment que les chômeurs pourraient trouver du travail s’ils le voulaient vraiment. La contradiction n’est pas aussi béante qu’on pourrait le dire ; tout dépend de là où l’on se place.

J'évoquais plus haut le pouvoir d'achat. A ce titre, il est intéressant de noter dans le baromètre Ifop mentionné l'item relatif à la pression fiscale. 36% des Français estiment le montant des impôts et des taxes excessif. Dans le détail, on constate un véritable bond depuis février 2011 –sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy et au début de l’annonce de l’augmentation de la pression fiscale par l’équipe Fillon entrée en application au début du quinquennat Hollande marqué lui aussi par des hausses d’impôts. – et 2013, avec les hausses d’impôts décidées par François Hollande, mais aussi les hausses d’impôts décidées à la fin du quinquennat Sarkozy qui entrent en application à cette époque-là (on parlait alors du matraquage, du ras-le-bol fiscal, expression d’ailleurs utilisée par le ministre des Finances de l’époque, Pierre Moscovici). On passe ainsi de 27 à 45% de la population qui estime que le montant de l’impôt est excessif. Depuis lors, cette exaspération a décru : on a perdu quasiment dix points par rapport au pic de cette époque ; néanmoins, on est encore dix points en moins par rapport à 2011.

Vincent Tournier : François Fillon a gagné les primaires de la droite et du centre sur une ligne assez radicale, que ce soit sur le plan économique et social, ou sur le plan identitaire et sécuritaire. Une première question est cependant de savoir si les électeurs qui l’ont soutenu adhèrent complètement à ses propositions. C’est sans doute plus compliqué parce qu’il est clair que François Fillon doit une partie de son succès au fait qu’il a su se mettre en retrait durant la campagne, ce qui lui a permis de laisser ses deux rivaux s’affronter sans trop être lui-même exposé. Et puis il a aussi bénéficié du rejet dont ont fait l’objet ses deux rivaux. François Fillon a certes bénéficié d’un vote d’adhésion, mais il a aussi bénéficié d’un vote de rejet.

La difficulté pour François Fillon est donc maintenant de se transformer en candidat à l’élection présidentielle, ce qui l’oblige à s’adresser à l’ensemble des Français, lesquels ont des attentes différentes, voire contradictoires, comme le montrent les résultats du sondage. Son discours doit forcément évoluer, d’autant plus que, comme l’ont montré les débats de ces dernières semaines, plusieurs de ses propositions sont loin d’être complètement finalisées, y compris sur des points cruciaux comme la sécurité sociale ou les fonctionnaires.

Or, pour l’instant, cette évolution n’est pas évidente. En clair : depuis le résultat de la primaire, on se demande où est passé le soldat Fillon. On est même amené à s’interroger sur sa stratégie : a-t-il l’intention de rejouer la même stratégie de discrétion qui lui a plutôt bien réussi pendant la primaire ? Autrement dit, compte-t-il laisser se déchirer les candidats déclarés, que ce soit au sein de la gauche elle-même, ou entre la gauche et le FN, de façon à apparaître au final comme le candidat au-dessus de la mêlée, ce qui lui permettrait d’empocher la mise une fois que tout le monde s’est bien étripé ? C’est une possibilité mais cela reste malgré tout un pari risqué car, comme on le voit actuellement, le terrain politique commence déjà à être occupé par certains candidats. De plus, pour l’instant, c’est plutôt le Front national qui semble cultiver la discrétion, au point qu’on peut se demander si la campagne présidentielle ne risque pas d’être l’une des plus ternes de l’histoire.

Mais pour un candidat de premier plan comme François Fillon, la stratégie de la discrétion risque quand même de lui faire perdre en crédibilité. On le voit déjà avec son tassement dans les sondages. Un candidat de ce type peut difficilement se contenter d’être spectateur, surtout dans le contexte actuel où les électeurs attendent beaucoup de la prochaine échéance.

C’est sans doute pour cela que François Fillon a fait une déclaration récente concernant son identité chrétienne. En disant cela, il revient sur le devant de la scène. On peut aussi penser que cette déclaration vise à atténuer l’effet de ses prochaines déclarations. En effet, logiquement, François Fillon devrait être amené à recentrer son projet initial pour ratisser au-delà de l’électorat de la droite traditionnelle. Des concessions vont donc être faites aux centristes, ce qui risque de dérouter ses électeurs. Donc, pour rendre les choses moins douloureuses, il va probablement devoir donner des gages symboliques sur sa droite.