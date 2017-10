Sociale-démocratie dans l’impasse, le retour : François Hollande frappé d’un méchant cas d’amnésie fiscale

Atlantico : François Hollande pendant son discours à Séoul a mis en garde Emmanuel Macron quant à la fiscalité allégée pour les riches et renforcée pour les classes moyennes et les pauvres. Est-ce que "le prédécesseur" ne se tire pas là une balle dans le pied en montrant l'impasse idéologique de la gauche social-démocrate qui prône un allègement de la fiscalité pour les entreprises tout en se montrant punitive vis-à-vis des riches ? C’est-à-dire en voulant aider ceux qui créent de la richesse tout en taxant ceux qui en ont créé ?

Jean-Yves Archer : Tout le monde notera d'abord l'ambiance entre l'actuel et l'ancien président de la République. Le mot-clef est assurément croche-pied ce qui va nous valoir des duels répétés par médias interposés.

Effectivement depuis Séoul, François Hollande s'est lancé dans un jugement sans concession sur la politique fiscale d'Emmanuel Macron. Sans doute l'aurait-il fait de manière moins frontale si le Chef de l'Etat ne devait actuellement subir un revers en matière de cote de popularité.

Entre carnassiers, on apprécie le goût du sang quitte à en perdre le sens. Car enfin, François Hollande gomme joyeusement le bilan très contrasté, voire l'échec du CICE qui a beaucoup coûté aux finances publiques pour un fort maigre bilan en termes d'emplois.

Ce CICE a été élaboré et défini candidement sans contreparties et engagements formels des entreprises. En cela, il s'est éloigné de l'inspiration du rapport Gallois de novembre 2012.

Ainsi, il est légitime de se demander si l'ancien président a vocation à prendre la parole en matière de fiscalité.

Sa majorité parlementaire et Bercy auront su être efficaces et diligents en matière de rapatriement des fonds hors-frontière via les cellules de régularisation qui auront rapporté plusieurs milliards. En revanche, les quelques efforts de Michel Sapin au niveau européen n'auront pas abouti en matière de taxes sur les super-profits des GAFA et autres grandes firmes multinationales.

Là encore, l'élu de Corrèze a proposé à la France un bilan aussi mince qu'une feuille de papier à cigarettes à rapporter des quelques 60 milliards d'évasion fiscale.

En revanche, chacun sait que près d'une centaine de milliards ont quitté le territoire : leurs détenteurs étant lassés de payer l'ISF mais surtout la puissante taxation de l'épargne née en 2013 de l'imagination de Jean-Marc Ayrault et de Pierre Moscovici.

Cette taxation avait un fondement socialiste pur sucre et non social-démocrate et reposait sur l'idée que les revenus de l'épargne doivent être autant imposés que les revenus du travail.

Comme si l'épargne était un revenu primaire alors qu'elle représente précisément des sommes qui ont déjà subi l'impôt, à commencer par l'IR.

Que le PLF pour 2018 risque d'aggraver la fiscalité des classes moyennes est une lourde éventualité. Qu'il risque d'alléger l'impôt des riches est désormais une certitude qui n'aura donc de pertinence que si la pseudo-théorie du ruissellement fonctionne.