Schisme : l’Eglise orthodoxe en pleine balkanisation

L’autocéphalisme n’est rien d’autre que l’instrumentalisation de l’'autocéphalie à des fins politiques. Ainsi, à partir de XIXe siècle, l’autocéphalie est devenue synonyme d'Église nationale. L'Église autocéphale est alors comprise comme condition sine qua non de la souveraineté des États et des nations. L’autocéphalisme a abouti à une hérésie d« phylétisme », condamnée par le Concile de Constantinople de 1872 [« Au mois de septembre 1872, les patriarches de Constantinople, d'Alexandrie et d'Antioche, l'archevêque de Chypre, vingt-cinq métropolites, plusieurs archimandrites et d'autres dignitaires ecclésiastiques grecs, réunis en synode, à Constantinople, portèrent contre les Bulgares la condamnation suivante : « Nous réprouvons, nous blâmons et nous condamnons phylétisme, c'est-à-dire les distinctions phylétiques, les querelles, les rivalités et les divisions ethniques dans l'Église de Jésus-Christ, comme opposées à l'enseignement évangélique et aux saints canons de nos bienheureux Pères, qui sont l'appui de la sainte Église, maintiennent dans l'ordre toute la communauté chrétienne, et la dirigent dans la voie de la vraie piété. Conformément aux saints canons, nous déclarons étrangers à l'Église une, sainte, catholique et apostolique, et réellement schismatiques tous ceux qui sont partisans de ce phylétisme, et qui osent fonder sur ce principe des parasynanogogues (conciliabules) phylétiques jusqu'ici inconnus. En conséquence, nous déclarons schismatiques et étrangers à l'Église orthodoxe du Christ tous ceux qui se sont séparés eux-mêmes de l’Église orthodoxe, qui ont dressé un autel particulier et qui ont formé un conciliabule phylétique. » MANSI-PETIT, Sacrorum conciliorum nova et amplissima (collectif), t. XLV, col. 533] , qui préconisait l’organisation de l’Église selon le principe d’appartenance ethnique et nationale. Quand on lit la déclaration du président de l'Ukraine Petro Porochenko concernant la décision du Saint-Synode du Patriarcat œcuménique du 11 octobre, il est impossible de ne pas voir un discours pleinement autocéphaliste et phylétiste : « La question du tomos et de l’autocéphalie va bien au-delà de la vie de l'Église, puisque l'État y a adhéré. C'est une question de notre indépendance. C'est une question de sécurité nationale… Le tomos est en réalité un autre acte de déclaration d'indépendance de l'Ukraine. L'empire [russe] est en train de perdre l'un des derniers leviers d'influence sur son ancienne colonie » !