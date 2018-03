Sarkozy et les millions libyens : petits éléments de contexte pour distinguer ce qui relève d’une forme d’acharnement judiciaire et ce qui pourrait vraiment inquiéter l’ancien président

Edouard Husson : On a affaire à une sorte de soufflé médiatique, régulièrement resservi. Vous remarquerez comment s’est passé la journée sur les chaînes d’info: aucune information nouvelle, plus de douze heures de garde à vue au moment où je réponds à votre question et on a juste eu droit à la répétition d’élements antérieurs, eux-mêmes très peu étayés. Un dictateur aujourd’hui décédé et qui avait, peu avant de perdre le pouvoir, lancé des accusations contre l’ancien président français; des témoins qui n’apportent aucune preuve; un document libyen dont on l’authenticité n’a jamais été examinée mais qu’un média français a mis en avant comme preuve etc.....Et comme on n’a rien à se mettre sous la dent, on arrive à des enchaînements du genre : X dit avoir versé du cash à Sarkozy et Guéant de la part de Kadhafi; or des militants UMP ont raconté avoir reçu du cash à la fin de la campagne de 2007 donc le financement libyen est prouvé. Tout ceci est, pour l’instant, inconsistant.