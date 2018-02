De Salah Abdeslam à Mennel, la candidate de The Voice voilée et aux vues complotistes, que faire face à l’éventail de ceux qui se sentent (plus ou moins) en rupture avec la France ?

Atlantico : Samedi soir, une jeune femme nommée Mennel émouvait tous les téléspectateurs et le Jury de l'émission "The Voice" avec sa reprise de Hallejujah (de Leonard Cohen). La jeune femme, enturbanée et d'origine syrienne, se voit aujourd'hui reprocher des tweets écrits par elle lors des récents attentats. Elle remettait alors en cause l'authenticité des faits ou affirmait que "les vrais terroristes, c'est notre gouvernement". Elle était aussi, à côté de son activité de chanteuse, un soutien de personnalités comme Tariq Ramadan ou de l'association Lallab (féminisme intersectionnel musulman).

A quel point des prêcheurs du type de Tariq Ramadan sont-ils parvenus à détacher une partie des musulmans de France de leur appartenance à la communauté nationale ? Quelle est l'ampleur de cette "zone grise" au sein de notre pays ? Quelle est l'ampleur du problème auquel nous faisons aujourd'hui face ?

Philippe d’Iribarne : Ont-ils été détachés, ou plutôt n’ont-ils jamais été attachés ? Les études permettant d’évaluer la place qu’ils tiennent n’abondent guère. L’étude de l’Institut Montaigne Un islam français est possible évalue leur nombre à 28% des musulmans et, parmi eux, à près de 50% des jeunes.

La republication sur Twitter d'un entretien avec "Christelle" fait par Vanity Fair, qui se dit victime de Tariq Ramadan, a valu à Anne Sinclair un flot d'insultes souvent antisémite. Dans cet article, la plaignante décrit les relais importants entre des mouvances telles que Egalité et Réconciliation d'Alain Soral et les Frères Musulmans. Le problème de cette zone grise n'est-elle pas qu'elle ne se résume pas à une idéologie cohérente mais est composée de revendications ethniques, religieuses, politiques très différentes, parfois concurrentes ?

Philippe d’Iribarne : Ce qui unit cette mouvance paraît plus relever du ressentiment et de la haine, associés à des théories du complot, que d’un projet construit. La haine des juifs en est une composante majeure, associée à la haine des anciennes puissances coloniales, des infidèles, des blancs, de la police, etc. Elle peut s’exprimer de multiples manières, parfois surprenantes. Ainsi, il y a quelques mois, on vu exiger que tout ce qui portait le nom de Colbert soit débaptisé en raison de la place tenue par Colbert dans l’organisation de l’esclavage.

Quel rôle faut-il accorder dans la banalisation ou la dissimulation de la parole et du discours de prêcheurs comme Tariq Ramadan dans l'action de personnalités médiatiques comme Edwy Plenel ?

Philippe d’Iribarne : Tariq Ramadan a un discours remarquablement efficace en incitant les jeunes musulmans à s’affirmer français, à s’emparer de l’héritage français, contre la France. Il s’agit de récupérer dans cet héritage la possibilité de revendiquer des droits, et en particulier le droit à la liberté religieuse, alors même qu’il n’est pas question d’avoir un vrai respect pour cette liberté, dès lors que l’islam est mis en cause. Edwy Plenel paraît marqué lui aussi par un fort ressentiment contre la société française, ce qui l’incite à s’allier à tout ce qui l’attaque. Songeons au vieil adage « les ennemis de mes ennemis sont mes amis ».