Revisions du Bac : petits conseils pour optimiser les dernières heures de travail avant les épreuves

Atlantico : Les premières épreuves du baccalauréat débutent ce jeudi en France. Quels sont les derniers conseils que l'on peut donner aux élèves pour êtres efficaces dans ces dernières heures ? Faut-il accentuer les révisions sur une matière ou se reposer ?

Pierre Duriot : En effet, la question mérite d'être posée. Si on part de loin, sans avoir trop suivi les cours, on ne réussit pas son bac avec une surdose de révisions quelques jours avant l'échéance. Le travail régulier paye et quand on parle de travail, on parle aussi d'attitude scolaire, d'écoute, d'attention, d'échange et ce, durant l'ensemble de la scolarité, puisque les fondamentaux qui rendent possible une arrivée sereine au bac se construisent dès les écoles maternelle et élémentaire. On peut penser à la lecture et l'écriture, au sens des mathématiques, qui sont des qualités à développer très tôt et sur lesquelles l'ensemble de l'édifice scolaire va s'empiler harmonieusement si ces « fondations » sont solides.

Non seulement les savoirs et savoir-faire n'en sont que plus faciles à acquérir, mais l'élève va solidifier une forme de confiance en lui par rapport aux échéances régulières d'évaluation.

Dans les dernières heures, il faut soigner le corps et l'esprit, même si là aussi, on ne saurait trop conseiller aux jeunes gens d'adopter, période de bac ou pas, un minimum d'hygiène de vie. En premier lieu, le sommeil, avec la nécessité d'une quantité et d'une qualité adaptées, mais aussi une certaine régularité. Cela permet plus d'acuité intellectuelle, plus de concentration et de détente face à la difficulté. La pratique sportive régulière et non-intensive peut également aider à la détente générale et contribuer à l'équilibre global du tandem corps-esprit. Enfin, signe des temps, les addictions en tous genres sont devenues un terrain difficile quand on évoque les 17-25 ans. Les contrôles au cannabis à l'embauche, les visites médicales comme celles qui sont nécessaires dans certains métiers, comme conducteur de train, de camion ou pilote d'avion, ont fait apparaître les addictions diverses comme une donnée prépondérante chez les jeunes postulants. En pratique, un petit joint ou un verre d'alcool, pour se détendre, n'apparaît pas comme une bonne solution et c'en est même une très mauvaise.

Quelles sont les meilleures astuces pour se détendre et être dans le meilleur état de forme psychologiquement ?

Les astuces évoquées à la première question prennent en pratique une autre tournure, avec des inégalités de traitement en fonction de la condition sociale de l'élève et de son environnement matériel. Il est évident qu'un lycéen disposant de sa chambre, d'un bureau, de ressources pédagogiques, d'un environnement détendu et silencieux, sera mieux à même de s'appliquer un sommeil régulier, une pratique sportive bénéfique, tout en trouvant des interlocuteurs attentifs à ses demandes. A l'autre extrémité, mal-logement, promiscuité, bruit et ambiances familiales tendues, seront des facteurs plus difficiles à gérer par le jeune. Avec, entre les deux, tout un éventail de conditions intermédiaires. Cela se ressent sur l'obtention de l'examen avec une probabilité plus importante de succès en fonction de l'origine sociale, ce n'est un secret pour personne.