Radouane on est avec toi : l’intolérable solidarité de quartier de la cité Ozanam

La guerre de l’information qui a fabriqué de toutes pièces le mythe du Vivre Ensemble devrait une fois de plus instruire un procès en blasphème contre tous ceux qui oseront poser les questions qui fâchent.

Alors que le gouvernement semble parfois suivre une stratégie du "No Naming" ("Moins vous nommez une réforme, moins vous alimentez de slogans mobilisateurs​"), il peut aussi tomber dans la provocation, laissant penser qu'Emmanuel Macron chercherait une confrontation avec la rue.

Quand la croissance économique ralentit, il faut préciser ce que l’on veut, le dire, l’expliquer et cesser de rêver d’être gentil pour tous.

L’ambiance est lourde sur les marchés actions un peu partout dans le monde depuis que le président américain a annoncé vouloir protéger les intérêts américains en augmentant les droits de douane sur l’acier et l’aluminium.

Tocqueville, bien connu pour son discours en faveur des libertés individuelles, l’est moins pour ses écrits au sujet de l’égalité. Et pourtant, selon lui, égalité et libertés individuelles sont indissociables. Mais pas n’importe quelle définition de l’égalité : l’application au sens strict de l’égalité, sans garanti des libertés, mènerait selon lui à la dictature d’une minorité. Certains gouvernements nous ont souvent fait penser à cela. Alors quelle égalité ?

10h13 Clap final pour "The Americans", rattrapés par la chute de l'Union soviétique AFP

Les horlogers suisses à l'assaut de l'e-commerce et des réseaux sociaux

Fresnes : six hommes, dont un cadre de la prison, en garde à vue pour corruption

VIDEO - Attaques de l'Aude : hommage aux victimes et à un "héros"

Mais est-ce que nous vivons dans le même pays qu'eux ? Quand un Normand tue un Breton et est abattu à son tour est-ce que les jeunes de Normandie honorent sa mémoire ? Si un chauffeur de taxi irascible tue un de ses concurrents d'Uber et tombe sous les balles de la police est-ce que les chauffeurs de taxis lui manifestent "un soutien rageur"?

Pour les "jeunes" de la cité Ozanam Radouane Lakdim n'était pas un assassin. C'était un copain. Un pote. La victime (et demain un héros?) c'est lui! Quant au lieutenant-colonel de la gendarmerie c'est bien fait pour sa peau…

La routine! Une routine dont on ne parle presque jamais. Pour une raison simple : parce que c'est stigmatisant pour les "jeunes" qui seraient ainsi désignés. On connaît la solidarité nationale.

Il a vu et entendu des choses. Il a vu des policiers qui bouclaient la cité pour perquisitionner le domicile des parents de Radouane Lakdim. Il a entendu les cris des "jeunes" du quartier qui défiaient la police. Selon le journaliste du Parisien ils manifestaient "leur soutien rageur" à l'assassin.

L'envoyé spécial du Parisien s'est rendu à Carcassonne. Dans le quartier de la route dite de Narbonne. Et plus précisément dans la cité Ozanam. C'est là que résidait l'assassin d'Arnaud Beltrame.

