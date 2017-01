La question à 1 milliard d'euros : le bilan avantages inconvénients de l'UE est il encore positif ?

Atlantico : Il devient de plus en plus difficile de défendre l’Union européenne sur le plan économique, étant donné les taux de chômage atteints dans les pays du Sud. Mais l’Union européenne n’a-t-elle pas fait ses preuves sur le plan politique, en maintenant la paix sur le Vieux continent et en constituant un bloc de pays intégré pour faire face aux défis posés par la globalisation ?

Rémi Bourgeot : La coopération européenne est une nécessité évidente, dans le contexte mondial, et c’est l’objet de l’Union européenne et de ses prédécesseurs depuis l’après-guerre.

Mais reconnaître cette évidence ne dit rien quant au mode de coopération souhaitable et atteignable entre nos pays avec leurs spécificités. Dès les balbutiements du projet européen, une "avant-garde" décrète que cette coopération doit, à terme et à l’issue de crises existentielles, conduire à une construction fédérale.

Alors que l’on met en œuvre, dès les années 1950, les fondements d’une coopération économique raisonnable entre les pays fondateurs, qui vont d’abord avoir un effet bénéfique en favorisant le rattrapage économique et les gains de productivité, le spectre fédéral hante déjà le projet européen. Il est difficile de dater précisément le début de la fin, mais la focalisation sur la convergence monétaire, dans les années 1980, marque bel et bien un emballement de la dérive bureaucratique, non seulement dans le mode d’organisation, mais surtout dans la finalité de l’Union.

Lorsque François Mitterrand et la bureaucratie hexagonale "éclairée" imposent la monnaie unique à Helmut Kohl, au tout début des années 1990, en échange du soutien français à la réunification allemande, et ouvrent ainsi la voie au traité de Maastricht, l’équilibre est définitivement rompu. A l’opposé d’une affirmation de la position française, comme le prétendait l’establishment français, se développe une relégation dont nous connaissons aujourd’hui le paroxysme. Non seulement l’Union européenne n’a pas défendu l’Europe face aux pires effets de la mondialisation, elle s’en est fait la caisse de résonnance, dans le contexte d’une course à l’abîme exacerbée par l’unilatéralisme allemand et le romantisme bureaucratique français.

Les divergences économiques sont croissantes entre les pays membres de la zone euro depuis qu’a été introduite la monnaie unique, alors qu’elles convergeaient davantage avant. L’euro est-il un facteur de division de l’Europe et d’affaiblissement des pays du Sud ? Ne nous a-t-il pas aussi protégés, par exemple en permettant d’importer moins cher notre pétrole ?

A l’introduction de l’euro, l’Allemagne est « l’homme malade de l’Europe ». La réunification lui a coûté très cher. De plus en 1992-93, le Système monétaire européen a volé en éclat du fait de la politique monétaire anti-inflationniste de la Bundesbank, entraînant la dépréciation de nombreuses devises européennes, comme la livre sterling et la lire italienne. S’ensuivent des déficits commerciaux pour l’Allemagne tout au long des années 1990. Dans ce contexte, les sociaux-démocrates entraînés par Gerhardt Schröder saisissent l’opportunité de l’introduction de l’euro pour abaisser les coûts salariaux allemands de façon à relancer la machine à exportations et à gagner des parts de marché en Europe.