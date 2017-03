Ce que signifie vraiment l’engouement grandissant pour le naturel

Des produits alimentaires aux cosmétiques, des médicaments aux insecticides, l’offre de produits dits naturels s’élargit, bien soutenue par un marketing dynamique et opportuniste. Naturopathie, homéopathie, aromathérapie et produits bio ont le vent en poupe et bénéficient largement de cette nouvelle passion.

Le « naturel » est tendance. Ses apôtres zélés très présents dans les médias ne prouvent pas pour autant leur connaissance de la réalité de la nature.Cet attrait du naturel devient pour certains un mode de vie marginal se voulant proche d’une nature sacralisée. Ce choix du « naturel » est naïf et souvent peu raisonné.

Les pesticides, malgré les contrôles rigoureux imposés avant leur mise en marché et les progrès des fabricants et des agriculteurs, suscitent un rejet sans nuances.

Ainsi le glyphosate, matière active du désherbant Roundup®, fait l’objet de nom-breuses campagnes de dénigrement en vue de son interdiction dans un réel déni des services rendus à l’agriculture et de son bon profil toxicologique reconnu depuis 40 ans. Pourquoi ? Parce qu’une étude* parmi des centaines d’autres prouvant l’innocuité de cet herbicide, l’a imprudemment classé «cancérogène probable»… comme la viande rouge !

Beaucoup de pesticides naturels (substances synthétisées par les plantes pour se défendre contre leurs agresseurs) sont souvent toxiques pour l’homme et couram-ment consommées. Qui en parle ? Pourquoi échappent-ils aux contrôles réglemen-taires ?

Le gouvernement encourage des méthodes de protection des cultures alternatives aux pesticides comme l’agriculture biologique (AB) autorisant l’emploi de pesticides jugés plus naturels. Le sont-ils ? S’agissant du sulfate de cuivre, composé chimique qui s’accumule dans les sols ? Ou des extraits végétaux comme le pyrèthre, neuro-toxique ? Ou l’huile de neem dont le composant majeur, l’azadirachtine, est un per-turbateur endocrinien ?

S'il est admis que les aliments bio contiennent moins de résidus chimiques, ils sont en revanche plus exposés aux contaminants biologiques «naturels» dangereux comme les mycotoxines, les salmonelles ou les bactéries dont une souche mutante et pathogène d’Escherichia coli est à l’origine de nombreux malades et près de 50 décès en 2011 en Allemagne.

Pourtant l’AB bénéficie d’une étonnante dérogation : elle est soumise à une obliga-tion de moyens mais non de résultats !

Le biocontrôle faisant appel à la lutte biologique au moyen d’organismes vivants an-tagonistes (insectes, virus, …) ou à des médiateurs chimiques (phéromones) est une autre alternative à la protection chimique des plantes. Méthode séduisante mais limitée dans ses applications, elle présente de nouveaux risques biologiques comme l’invasion de coccinelles asiatiques introduites en France pour lutter contre les puce-rons.