Quand la LICRA (Paris) trouve que l'équipe de Croatie est trop "monocolore" !

Alors que les relations entre la Pologne et Israël sont au plus bas, il semblerait que les relations soient en revanche excellentes entre Jérusalem et Budapest. Les deux dirigeants, qui se sont rencontré vendredi, ont dévoilé qu'ils avaient un "socle patriotique commun". Qu'est-ce qui rapproche la Hongrie "illibérale" d'Orban et le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou?