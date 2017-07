Les prévisions de Marisol Touraine sur le trou de la Sécu étaient trop optimistes

Disons-le carrément : quand le FN sort de la remise en cause radicale de l’euro, il fait faire un bond de géant (du moins potentiellement) à la qualité du débat monétaire hexagonal.

Le milliardaire américain suggère de rendre plus difficile l'accès aux frontières européennes, mais également d'accentuer l'aide au développement des pays africains.

Après 130 ans de domination exclusive, le moteur « à gaz de pétrole » rentre dans une phase de remise en cause.

L'émission d'obligations sur 30 ans par la France a été peu enthousiasmante, moins que celle de janvier dernier. Les investisseurs s'inquiète et la dette française revient sur le devant de la scène.

Si vous n'avez qu'un seul spectacle de danse contemporaine à voir cette année allez assister au programme proposé par le Ballet créé par Alvin Ailey, programme présenté à la toute nouvelle "Seine Musicale", dans le cadre des "Etés de la Danse". Vous découvrirez, entre autres, la quintessence de l'apport d'Alvin Ailey à la danse du 20° siècle et vous comprendrez pourquoi on le qualifie de génie de son art.

Nicolas Hulot a présenté un plan climat supposé déployer la stratégie écologique de la France. Mais, en le lisant, on a plus l’impression de découvrir une novlangue mystérieuse qu’une politique structurée. La communication y a manifestement remplacé la politique.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Sommet du G20 à Hambourg - Début du premier entretien entre Trump et Poutine en marge du sommet

F1: Hamilton toujours le plus rapide après la 2e séance d'essais libres du GP d'Autriche

G20 à Hambourg: Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontrent pour la première fois

Diplômé de l'Ena (promotion Copernic) et titulaire d'une maîtrise de philosophie et d'un Dea d'histoire à l'université Paris-I, il est né à Liège en 1968.

Autant d'argent à trouver en plus, en perspective, pour 2017. La constante hausse du chômage contribue en effet à dégrader les comptes de la sécurité sociale.

Le déficit général est supérieur de 700 millions€ aux prévisions. Si l'on y ajoute le fameux Fonds de solidarité vieillesse (FSV) qui prend en charge les plus petites retraites, l'écart par rapport aux prévisions atteint 1,3 milliards€.

Du coup, les chiffres pour 2016 sont moins bons que prévu, et laissent craindre le pire pour 2017.

Manifestement, l'épaisseur du trait est quand même suffisante pour sauter aux yeux de tout le monde, et c'est une mauvaise nouvelle pour le gouvernement. Celui-ci sera en effet acculé à trouver de nouvelles économies.

