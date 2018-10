Présidentielle au Cameroun : pourquoi Paul Biya a réussi à se faire réélire pour un 7e mandat avec le soutien des Européens

Atlantico : De quels soutiens "étrangers" bénificie Paul Biya ?

Emmanuel Dupuy : La question posée ramène inexorablement à l’âge du président.

Arrivé au pouvoir en novembre 1982, réélu pour son septième mandat à 85 ans, Paul Biya avait aussi, faut-il le rappeler, été premier ministre de 1975 à 1982 du premier président camerounais, Ahmadou Ahidjo.

Ce qui rappelle que les Camerounais n’auront connu que deux présidents depuis l’indépendance du pays en janvier 1960 (pour sa partie francophone) et octobre 1961 (pour l’ouest anglophone)…

L’actuel président, qui terminerait son septième mandat en 2025, a ainsi connu 11 présidents nigérians, 6 administrations américaines et cinq présidents français. Inutile de dire que les chefs des états voisins - nigérian, tchadien, centrafricain, équatorien-guinéen, congolais et gabonais - dont la plupart sont également dépendants de trajectoires de longévité de gouvernance augmentée par des changements récents de constitutions, gagées par des référendums aux allures de plebiscite pré-électoral, cherchent à éviter de dénoncer des pratiques qu’eux-mêmes sont ou seraient enclins à mettre en pratique. Les prochains scrutins au Nigéria (février 2019) et en RDC (décembre 2018) sont ainsi de nature à confirmer une timidité à dénoncer les conditions dans lesquelles se serait déroulé le scrutin du 7 octobre dernier.

Rien donc de très normal, en particulier, à ce que les présidents Muhammadu Buhari (Nigéria) et Ali Bongo (Gabon) aient tacitement validé le processus électoral.

Il faut dire que ces derniers exercent, respectivement, la présidence de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de la Communauté Economique d’Afrique centrale (CEEAC), qui ont décidé, lors de leur premier Sommet commun, tenu à Lomé, les 30 et 31 juillet derniers, de travailler de concert en vue d’une plus grande intégration régionale, notamment sur les questions de sécurité maritime, de lutte contre le terrorisme - à l‘aune de la porosité de la frontière du Nord-Ouest du Cameroun mitoyenne du Lac Tchad, dont se joue Boko Haram.

Muhammadu Buhari se rappelle d’ailleurs que Paul Biya avait été un des tous premiers chefs d’états africains à le féliciter, alors que le candidat de All Progressives Congress (APC) était le premier président africain issu de l’opposition à remplacer un président sortant issu d’un autre parti. Ce qui aurait pu, en 2015, déjà peser sur le scrutin à venir au Cameroun.

Au-delà, les pays limitrophes du Cameroun, notamment sur la façade maritime orientale du Golfe de Guinée (Nigéria, Guinée-Equatoriale, Gabon) partagent tous la même inquiétude que les facteurs d’instabilité structurels (terrorisme, sécessionnisme, brigandage, piraterie) et conjoncturels (à l’instar des processus électoraux) ne soient des facteurs aggravants de la volatilité des prix du pétrole. Les états pré-cités partagent, en effet, avec le Cameroun, le souci vigilant de tirer bénéfice de la manne pétrolière dans une région qui représente 4,5% des réserves mondiales. Il en va ainsi, du Nigéria qui extrait jusqu’à cinq millions de barils/jours.

La résolution de l’épineuse question de la péninsule de Bakassi, mitoyenne entre le Nigéria et le Cameroun, en août 2008, caractérisée par la rétrocession au Cameroun, de la riche région en hydrocarbures, alors qu’une guerre avait failli être déclenchée en 1994, confirme que les leaderships politiques tant ceux d'Abuja que ceux de Yaoundé cherchent désormais à tirer profit de cet accord pour faire valoir que le gaz et le pétrole du fond du Golfe de Guinée sont plus « sûrs » pour les Etats-Unis et certains pays européens (Italie, France). C’est ainsi que le projet de pipeline reliant la ville de Kribi, au Sud du Cameroun, est tout aussi vital pour exporter les réserves prometteuses du Lac Tchad.

Il en va de même avec les relations entre le président camerounais et le président de Guinée-Equatoriale, Teodoro Obiang - dont faut-il le rappeler la capitale, Malabo, située sur l’île de Bioko n’est qu’à une encablure des côtes camerounaises, notamment de Douala. Toutes tentatives de déstabilisation, comme celle récemment orchestrée par des mercenaires tchadiens, centrafricains et soudanais contre le président Obiang, en décembre 2017, passe inévitablement par le territoire camerounais. Le Président équatorien-guinéen avait ainsi tenu à remercier le président camerounais pour l’arrestation du commando sur son territoire, non sans avoir pointé du doigt le fait qu’il ait fallu attendre que le dit commando ait traversé 1400 km !

Pour autant que les relations entre Paul Biya et les présidents du voisinage soient ainsi motivées par des intérêts mutuels avant tout d’ordre économique, il n’en demeure pas moins que tous : Ali Bongo, Teodoro Obiang, Muhammadu Buhari, Idriss Déby, Denis Sassou-Nguesso, et dans une moindre mesure, Austin-Archange Touadera, cherchent à ancrer leur action à travers l’activation de leurs réseaux traditionnels, à Paris, Londres et Washington, et bien sûr à Pékin.

Reste que le retour de la Russie, via la RCA, offre désormais aussi une « alternative » à cette relation-dépendance, qui pourrait séduire certains. L’on dit ainsi, que Paul Biya ne se montrerait pas insensible à la récente offre russe de participer à la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée.