Pourquoi le retour de la croissance espagnole doit assez peu aux efforts de rigueur consentis par Madrid

Atlantico : En 2016, la croissance espagnole a atteint le chiffre surprenant de 3.2%, ce qui a permis une baisse du taux de chômage à 18.6% au mois de décembre dernier. En quoi les politiques de compétitivité et "d'austérité" peuvent-elles être mises en avant pour expliquer ce résultat ? Comment expliquer que l'emploi industriel ne compose qu'une faible part de l'emploi total ?

Eric Dor : La forte croissance espagnole est due avant tout à la vigueur de la demande intérieure, en particulier la consommation privée et puis l'investissement. Du point de vue de la demande, les contributions à la croissance du PIB réel de 3,24% en 2016, sont de 1,76% pour la consommation privée, 0,73% pour l'investissement, 0,44% pour les exportations nettes des importations, 0,26% pour la consommation publique et 0,06% pour les stocks.

Cette amélioration de la croissance en Espagne a d'abord été permise par la baisse du prix du pétrole, qui a rendu du pouvoir d'achat aux consommateurs, et par le relâchement de l'effort d'austérité budgétaire qui avait été forte jusqu'en 2012 mais a ensuite diminué. Les politiques de baisse du coût salarial ont bien sûr permis d'augmenter la profitabilité des entreprises, ce qui a favorisé la reprise des investissements. Mais bien sûr, ceux-ci sont également entraînés par la hausse de la demande globale qui justifie d'augmenter les capacités.

L'amélioration de la compétitivité a aussi favorisé la croissance des exportations nettes de biens et services. Mais en raison de la taille modeste du secteur exportateur de biens par rapport à l'ensemble de l'économie, l'impact de celui-ci sur la croissance reste limité. Le secteur industriel n'a contribué que de manière limitée à la croissance globale en Espagne. Du côté de la production, en effet, les contributions à la croissance de la valeur ajoutée réelle totale de 3,2% en 2016, sont de 2% pour les services privés, 0,5% pour l'industrie, 0,5% pour l'Administration publique, défense, éducation, santé humaine et action sociale, 0,1% pour la construction, et 0,1% pour l'agriculture.

En 2008, avant la crise, la part des secteurs industriels dans l'emploi espagnol total se limitait déjà à 14%, et s'est réduite à 11,9% en 2016. Après l'effondrement qui l'a caractérisé, l'emploi industriel espagnol est encore très loin d'avoir récupéré ses effectifs d'avant la crise. Depuis 2008 jusqu'au creux de la crise, l'emploi industriel s'est réduit de quelques 895 000 personnes en Espagne. Depuis le retournement à la hausse de la conjoncture, l'emploi industriel a augmenté de 173 100 personnes, ou 14% des créations nettes de 1 275 800 emploi. En effet, certains secteurs industriels ont augmenté l'emploi et leurs effectifs ont cru de 210 900 emplois, ce qui représente 14,7% de l'ensemble des 1 434 900 emplois créés par tous les secteurs qui ont augmenté leurs effectifs. En même temps, certains secteurs industriels ont continué à réduire l'emploi avec une réduction des effectifs de 37 800, ou 24% des pertes de 159 100 emplois de l'ensemble des secteurs qui sont encore en réduction d'effectifs. C'est encore peu pour rattraper tout ce qui avait été détruit. On peut donc difficilement parler de réindustrialisation. De toute manière, l'activité industrielle moderne est très automatisée et utilise de moins en mois d'ouvriers. Même avec des secteurs industriels à forte croissance, c'est avant tout des secteurs des services que peut venir une augmentation significative de l'emploi.