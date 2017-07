Pourquoi le grand remplacement par les robots est largement exagéré

Atlantico : Plusieurs études académiques ont, par le passé, souligné l'impact négatif potentiel des robots sur l'emploi. Pourtant, un nouveau rapport semble indiquer que cet impact serait exagéré, notamment en raison d'effets différenciés selon le type de robots, si certains d'entre eux remplacent certaines taches, d'autres sont créateurs d'emplois. Quelle est la réalité de la situation, comment expliquer des vues parfois aussi divergentes d'une étude à l'autre ?

Michel Volle : Le mot "robot" a plusieurs définitions différentes. Pour ceux qui croient réalisables les promesses de la série Westworld le robot doit être un humanoïde que rien ne distingue d'un être humain, si ce n'est son fonctionnement intime : des chercheurs japonais s'efforcent de le concevoir pour remplir les tâches ménagères.

Pour d'autres, et c'est sans doute l'opinion la plus répandue, le robot est la machine qui, dans une usine, exécute automatiquement des tâches comme souder ou peindre les carrosseries des voitures, remplir et étiqueter des récipients de produits alimentaires, etc.

D'autres enfin - et c'est mon point de vue - pensent que nos équipements informatiques - systèmes d'information, ordinateurs de bureau, téléphones et tablettes "intelligents", etc.