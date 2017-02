Pourquoi l’étrange campagne de Benoît Hamon pourrait se révéler plus efficace que prévu

Atlantico : Benoît Hamon d'une certaine manière est en train de réinventer sa famille politique car n'étant pas sur la même ligne anticapitaliste que Jeremy Corbyn ou Aléxis Tsípras. Quel portrait peut-on brosser de cette nouvelle gauche que l'on voit émerger ?

Virginie Martin : C'est une gauche qui essaye d'embrasser une forme de modernité. C’est-à-dire qu'il garde bien entendu du socialisme ou de la gauche cette envie et cet objectif d'égalité de fait et d'égalité réelle. C'est son socle. Une gauche qui veut travailler sur la réduction des inégalités, c'est la matrice de Hamon et c'est important car ça le situe définitivement à gauche. En même temps il ne rompt pas avec l'économie de marché et c'est en cela qu'il se différencie de Corbyn et Tsipras. Il essaye d'en apporter une vision critique, hétérodoxe; C'est une politique de gauche critique, de remise en cause, qui ne va pas accepter platement ce qui existe.

Cette gauche met de la perspective pousse au questionnement. Là-dessus, il s'empare de sujets résolument classiques : travail, démocratie, environnement et met ces questions au cœur d'un projet de gauche en les adaptant au 21e siècle évidemment.

Pour le travail, est-ce qu'il est toujours synonyme d'épanouissement par exemple. Il n'y a pas de réponse unique et Hamon l'a compris. Le monde du travail a changé, parfois il est épanouissant, parfois il peut mener au burnout parfois au bore out. On peut changer de carrière plusieurs fois dans sa vie, décider de faire une pause au milieu de sa carrière pour se recentrer, se former, s'occuper de sa famille…

On est dans des sociétés complexes, sa vision du travail de la démocratie de l'environnement répond à la complexité du monde. Il a une vision résolument réaliste. Il ne nous fait pas croire contrairement au couple Hollande Macron par exemple qu'il va inverser la courbe du chômage. Il ne nous dit pas qu'on va retrouver le plein emploi car il sait que le monde a considérablement changé et que pour atteindre le plein emploi il faudrait adopter un modèle à l'allemande avec des contrats précaires. Lui ne veut pas sacrifier le niveau de vie des Français et son regard est définitivement réaliste.

Est-ce que cette gauche de questionnement, de remise en cause répond à un besoin des électeurs ? Est-ce vraiment une affaire de clivage politique gauche/droite ?

Pour le coup il a des thématiques qui interpellent les gens dans leur chair. Le travail ou l'absence de travail. La robotisation, et la destruction d'emplois qualifiés ou peu qualifiés qu'elle engendrera. Cette question du travail parle à tout le monde et elle est primordiale. Les questions que posent Benoît Hamon, les citoyens se les posent. Cela dépasse largement le clivage partisan, cela concerne les gens qui travaillent comme ceux qui ne travaillent pas. La question de l'environnement dépasse largement le clivage gauche-droite, c'est des thématiques universelles. Benoît Hamon a réussi à donner un souffle de gauche sur ces thématiques. C'est au centre de son programme.

Sur la question de la démocratie, il veut repenser les institutions et redonner du pouvoir aux citoyens comme avec l'instauration d'un "49-3 citoyen" par exemplecomme le suggère également Mélenchon. Mais Hamon ne prétend pas être le messie mais il apporte une vision et cela répond aux attentes des électeurs de gauche.

Selon vous, est-ce que cette vision a un avenir politiquement ?

Cette vision, de vouloir améliorer la vie des citoyens, de questionner la société et ses mutations revient aux fondamentaux de la démocratie. Cela a de l'avenir et devrait être le seul avenir. Marine Le Pen qui progresse d'années en années malgré des programmes compliqués à défendre propose une vision. On y adhère ou pas. Mais cela prouve qu'il faut une vision, on ne peut être un homme politique sans vision, ce n'est pas possible. Et c'est ce que les citoyens demandent, l'apport d'une vision. Au moins Hamon, a le mérite d'en proposer une, qu'on y adhère ou non et c'est bien ce que les citoyens attendent d'un homme politique.