"Portraits de Cézanne" : hommage authentifié et subtil à la peinture "couillarde" d'un des pères de l'art moderne

L'accession d'Hitler au pouvoir: le dernier livre d'Eric Vuillard rend admirablement compte de la manière dont une bande de soudards résolus à tout a pu se mettre dans la poche des dignitaires de l'establishment allemand et anglais, aveugles, faibles ou bassement intéressés. Ça fait froid dans le dos.

Alors que l'investissement public dans les infrastructures est en baisse chaque années, les besoins de renouvellement sont de plus en plus important. Le déficit infrastructurel de la France est aujourd'hui conséquent. Une occasion pour le gouvernement de mettre en marche la transition numérique et écologique afin de moderniser le pays.