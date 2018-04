Ouvrier, cadre, trader ou retraité : les gagnants et les perdants de la réforme fiscale

Derrière les confusions découlant de la mise en place différée de certaines réformes de la fiscalité, comment décrypter la situation fiscale des français qui peut se dessiner d'ici à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron ? Comment évoluera la situation fiscale des différents profils ci dessous ?

1- Je suis ouvrier non qualifié, je gagne le SMIC, suis locataire et n'ai pas de patrimoine.

Je bénéficie du transfert d’une partie des cotisations sociales sur la CSG. Le gain sera totalement réalisé au mois d’octobre avec le second volet de réduction des cotisations. Pour le moment, mon gain mensuel est de 7,43 euros. Quand la mesure sera totalement appliquée, je gagnerai 260 euros de plus par an. En revanche, je ne profite pas, car sans patrimoine du prélèvement forfaitaire qui, dans certains cas, aboutit à un allègement des prélèvements sur les revenus de l’épargne et évidemment de la suppression de l’ISF sur les valeurs mobilières.

Plus de 25 % de mon budget est consacré au paiement du loyer. Je me rassure en me disant que les loyers progressent moins vite que la valeur de l’immobilier mais je désespère car la marche pour devenir propriétaire est de plus en plus haute même si les faibles taux d’intérêt, pour le moment, réduisent le coût de l’endettement. Je me réjouis de l’allègement de la taxe d’habitation qui interviendra à l’automne. Je peux espérer une diminution de mes prélèvements de 200 euros et en 2020 je serai totalement exonéré.

2- Je travaille dans la fonction publique hospitalière et gagne 2200 euros bruts par mois. J'ai un patrimoine de 5 000 euros placés sur un PEL.

Je ne perds pas mais ne gagne rien du transfert des cotisations sociales sur la CSG. J’ai engrangé une petite hausse de revenus grâce à la revalorisation de l’indice grâce à François Hollande. Je suis heureux d’avoir placé mes 5000 euros sur un Plan d’Epargne Logement, il y a quelques années. Je n’ai pas fait une mauvaise affaire. En effet, le taux du PEL qui s’applique est celui en vigueur au moment de la souscription. Sa rémunération est de 3 %. Certes, j’acquitte des prélèvements sociaux qui sont passé au 1er janvier 2018 de 15,5 à 17,2 %. En revanche, si j’avais ouvert mon PEL après le 1er janvier 2018, le taux de rendement est de 1 % et le prélèvement forfaitaire unique de 30 % s’applique.

3- Je suis cadre dans une grande entreprise. Je gagne 4500 euros bruts par mois. J'ai hérité d'un appartement d'une valeur de 200 000 euros.

Je suis gagnant au niveau du transfert des cotisations sociales sur la CSG. Depuis le 1er janvier, mon salaire a gagné 22,31 euros par mois. En année pleine, quand l’ensemble des exonérations de charges sociales auront été appliquées, je gagnerai 780 euros de plus sur l’année. En revanche, l’appartement hérité risque de rentrer dans l’assiette de l’Impôt sur la Fortune Immobilière car je possède déjà un appartement valorisé à 1,2 million d’euros sur Paris dans le 15e arrondissement.