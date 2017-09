Ordonnances : 94% des entreprises françaises vont enfin pouvoir négocier des accords

Y a-t-il ou non un déficit structurel de la sécurité sociale qui la rend insoutenable pour les Français ? Le gouvernement précédent s'est employé à faire croire le contraire. La Cour des Comptes vient d'en montrer l'étendue et la profondeur.

La recherche sur le cancer a bien progressé et les médecins pourront bientôt commencer à le soigner intégralement. Si les médicaments sont de plus en plus performants, ils sont aussi très chers et une partie des patients concernés ne peut pas se les financer.