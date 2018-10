L’onde de choc venue d’Allemagne : pourquoi l’Europe pourrait pourrir par la Bavière

Atlantico : Comment analyser les résultats ?

Edouard Husson : Les résultats sont en gros conformes aux derniers sondages.

La chrétiens-sociaux de la CSU atteignent, au terme du décompte des voix, 37%. Les Verts sont à 17,5%. Ensuite viennent les deux partis qui ont pris le plus de voix aux chrétiens-sociaux: les “Freie Wähler” (“électeurs libres”) et l’AfD, qui sont respectivement à 11,6 et 10,2%. La vraie suprise, c’est que le SPD ne vient qu’après, à 9,7%; le parti perd 11 points, c’est une déroute. Enfin, les libéraux du FDP reviennent au Landtag, ayant franchi de justesse la barre des 5%, à la différence de la Gauche (Die Linke), qui gagne des voix, à 3,2% mais non suffisamment pour entrer au Parlement. Le résultat est fort intéressant pour trois raisons:

- la participation est à 72,4 %, soit 9 points de plus qu’il y a quatre ans. Comme lors de l’élection fédérale il y a un an, les électeurs se mobilisent plus. Dans la journée de dimanche, on a remarqué une plus forte participation dans les villes et certains s’attendaient à une poussée encore plus forte des Verts. Il va falloir regarder la participation au niveau local; mais l’impression est plutôt que la participation, comme en 2017, profite aux partis de droite. La CSU a évité un score encore plus bas grâce à la mobilisation d’abstentionnistes; mais c’est l’AfD qui attire à elle le plus fort taux d’abstentionnistes.

- le deuxième enseignement, c’est un score historiquement bas de la gauche. Aux dernières élections nationales et régionales, le total SPD + Verts + Die Linke était de 33 ou 34%. Là on est à 30% ! Contrairement à ce que vont répéter beaucoup d’analystes, les Verts ne font pas un score extraordinaire: par rapport à la dernière élection régionale, ils prennent moins que ce que perd le SPD, environ 9 points. La Gauche monte un peu, mais non de façon spectaculaire.

- le troisième enseignement, c’est une victoire massive de la droite. AfD + Freie Wähler + FDP + CSU = 63%. Le rapport de force droite/gauche en Bavière, ce soir, est de 2 contre 1.

Comment mesurer l'impact de ces résultats à l'échelon national et que peuvent en être les effets pour Angela Merkel ?

C’est la fin du merkelisme ! Depuis un peu plus d’une décennie, la Chancelière a voulu installer au centre-gauche son parti, la démocratie-chrétienne, traditionnellement au centre-droit. Cela a eu deux conséquences: d’abord, la Chancelière a essentiellement gagné de l’espace politique aux dépens du SPD. Ensuite, elle s’est crue autorisée, elle la femme de l’Est, à ignorer la règle fondamentale de la politique ouest-allemande depuis la création de la République Fédérale: la première mission des chrétiens-démocrates était d’empêcher qu’apparaisse une force politique à leur droite. En sortant de manière abrupte de l’énergie nucléaire ou en ouvrant toutes grandes les frontières à l’immigration, Angela Merkel n’a pas fait la politique de l’électorat traditionnel de la CDU et de la CSU. Les élections de septembre 2017 lui ont envoyé un clair message de rejet de l’électorat. Mais la Chancelière n’a pas voulu en tirer les conséquences. Elle s’est obstinée au pouvoir. Un an plus tard, elle voit s’effondrer ce qui était le pivot secret de son tournant à gauche: elle a pu se le permettre, entre 2005 et 2015 parce que la Bavière restait un bastion solide pour la CDU/CSU: les chrétiens-sociaux bavarois, au-dessus de 45%, apportait un apoint de 3 à 4% aux chrétiens-démocrates dont l’affaiblissement se voyait déjà, dans le reste du pays. Ils permettaient à la Chancelière de rester aux environ de 35% des voix. A partir du moment où eux-mêmes sont tombées de dix points quand la CDU aussi est tombée presque dix points en-dessous dans le reste du pays, la situation n’est plus tenable pour la Chancelière. Je fais le pari qu’elle devra annoncer la date de son départ de la Chancellerie au plus tard lors du congrès de la CDU en décembre 2018. Je suis peut-être même optimiste quant à sa capacité à tenir jusque-là: un SPD à 9% en Bavière est un piètre allié à Berlin.