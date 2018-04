Nettoyage antireligieux : la mairie d'Avignon va changer les noms des écoles qui portent ceux des saints !

On lit des choses horribles sur Vaucluse-Matin. "La mairie (socialiste) d'Avignon va débaptiser les écoles Saint Roch et Saint Jean. Les écoles Saint Gabriel, Saint Ruf, Sainte Catherine sont également concernées". Elles vont être rebaptisées. Débaptisées, rebaptisées ? Comment ose-t-on écrire des choses pareilles ? Ça vient du mot baptême. Et ça c'est chrétien ! Un parfum d'eau bénite. Et cette eau là sent le soufre…

Sur le site de la mairie, il est écrit qu'Avignon est la Cité des papes. Cette mention n'a plus lieu d'être. Elle rappelle de très mauvais souvenirs, quand la ville souffrait le martyre sous le joug des Souverains Pontifes.

Pour le moment, la mairie d'Avignon a décidé de ne pas toucher aux églises.

Elles sont là. Et continuent – pour combien de temps encore ? – à défigurer la ville. Mais soyons patients. La laïcité finira par triompher. A condition bien-sûr que la mairie reste socialiste. Car si – vade retro satanas – elle venait à tomber dans les mains de la droite vendue aux curés…

La mairie d'Avignon n'a pas daigné donner d'explications à son initiative. Nombreux sont ceux qui pensent qu'elle a succombé à la pression des Juifs à qui l'Eglise a fait tant de mal. Certains, très malveillants, insinuent qu'il s'agirait d'une autre religion…

Concernant les nouveaux noms à donner à ces écoles, nous avons quelques suggestions. Nous les soumettons à la mairie d'Avignon. Ecole Che Guevara, Ecole Karl Marx, Ecole Lénine, Ecole de la Révolution de 1917, Ecole Kim Jong Un (il est très à la mode ces derniers temps).

Je reconnais que ces suggestions versent dans la banalité. Il est à craindre que la mairie d'Avignon y ait pensé avant moi. Au prix d'un effort surhumain, j'ai réussi à trouver autre chose de plus original. Ecole Sainte Bêtise ! J'ai vérifié dans le calendrier. Ce n'est pas catholique.