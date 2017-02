"Morale" et "moeurs dissolus" : pourquoi les Occidentaux sont si mal vus par les populations musulmanes du Moyen-Orient

Les menaces terroristes directes contre la France fusent depuis les attentats de janvier 2015 et encore plus depuis le déclenchement du mouvement « Je suis Charlie». Elles proviennent de deux groupes distincts. Tout d’abord, d’Al-Qaida dans la péninsule arabique (AQPA) – le bras armé d’Al-Qaida « canal historique » –, par la voix d’Ibrahim al-Rubaysh, un ancien pensionnaire de Guantanamo, aujourd’hui le responsable religieux d’AQPA (NdA: tué en avril 2015 par un drone US). Fin janvier, dans un message audio diffusé par Al Malahem Media Foundation, il vise directement la France accusée de mener la guerre contre l’islam et les musulmans, non seulement militairement, mais aussi en se moquant du Prophète en référence aux caricatures de Charlie Hebdo.

Pour les musulmans en général, mais encore plus pour les salafistes-jihadistes, il s’agit là d’un véritable blasphème.

La manifestation de réprobation du terrorisme qui s’est tenue dans de nombreuses villes françaises le 11 janvier dernier, attire la remarque suivante de Rubaysh: «vous voyez des infidèles se tenir ensemble et soutenir ensemble leur agression contre les musulmans et leur offense du Prophète». En outre, il se dit particulièrement choqué par la présence de responsables musulmans à cette manifestation en proclamant : «la solidarité avec quiconque a injurié le Prophète […] est une offense qui rejette son initiateur hors du cercle de l’islam». Il ajoute que tous « paieront un prix élevé, la part la plus importante devant être supportée par la France […] la culpabilité de la France dans ce domaine tient dans le fait qu’elle a galvanisé le monde pour soutenir la rédaction du journal Charlie Hebdo qui avait offensé la sensibilité des musulmans ». Plus étonnamment, il affirme aussi que : «les dernières années ont montré un recul dans le rôle de leadership qu’avaient les États-Unis dans la guerre contre l’Islam […] en conséquence la France tente de se positionner comme le nouveau leader de cette guerre religieuse». Enfin, il appelle à lancer de nouvelles attaques contre la France et contre tout journaliste qui ne respecte pas le Prophète : «les raids doivent se succéder jusqu’à ce que chaque journaliste sache que, s’il est un agresseur de la religion de l’islam, aucun journal ne voudra de lui, aucun hôtel n’acceptera de l’accueillir et il ne trouvera pas le plus petit espace au monde où il pourra dormir tranquillement». Les menaces ne peuvent pas être plus claires: la France et les journalistes constituent aujourd’hui les cibles numéro un d’Al-Qaida « canal historique » via sa branche yéménite. Pour mémoire, l’émir d’AQPA est Nasir al Wuhayshi (NdA: tué en juin 2015 dans un raid aérien US), l’adjoint direct et dauphin d’al-Zawahiri

Ce n’est donc pas un « choc des civilisations» même si les juifs, les chrétiens, les membres des autres religions et les agnostiques sont considérés comme des « ennemis lointains » par nombre de responsables musulmans, qu’ils soient sunnites ou chiites, même s’ils ne l’admettent pas ouvertement. Beaucoup de personnes en Europe se posent la question : « pourquoi ils ne nous aiment pas ? ». Tout d’abord, pour la grande majorité des populations musulmanes déshéritées, la civilisation occidentale est considérée comme décadente, aux mœurs dissolus, agressive en raison de la présence de ses forces militaires en terre d’islam et aux opérations qui provoquent des victimes collatérales. Les Occidentaux sont également accusés de soutenir l’État hébreu au mépris des règles internationales et d’appliquer en permanence une politique du «deux poids, deux mesures» ce qui entraîne un profond sentiment d’injustice. La théorie du « complot» est extrêmement populaire avec une remise en cause de la réalité de la Shoah, la «manipulation» des attentats du 11 septembre, etc. De plus, beaucoup de proche-orientaux (mais aussi des Africains, des asiatiques) considèrent que les musulmans sont gravement maltraités en Occident (ainsi qu’en Russie et en Chine) autant sur le plan physique que religieux.

Enfin, ce qui irrite le plus les dirigeants étrangers (et pas que ceux qui sont musulmans), c’est la propension de l’Occident à vouloir donner des leçons de morale. Cela est ressenti comme une sorte de nouveau colonialisme religieux à la sauce américaine. Les menaces qui pèsent aujourd’hui sur l’Europe en général, et sur la France en particulier, sont extrêmement importantes. Le problème avec les salafistes-jihadistes est qu’ils disent ce qu’ils vont faire et font ce qu’ils ont dit. Il suffit de reprendre le cas de Charlie Hebdo, qui avait été condamné par Oussama Ben Laden après la publication des caricatures du prophète Mahomet en 2006. Pourtant, il est peu probable que ce journal ait été en vente en librairie à Abbottabad. La France, son gouvernement, ses représentants et son peuple sont désignés comme objectif principal par Al-Qaida « canal historique » et par Daech. La résilience des populations est l’arme -même si elle n’est pas suffisante- qui peut être la plus efficace contre cette tentative de terrorisation.

Extrait de "Proche-Orient : coup de projecteur pour comprendre" d'Alain Rodier, aux Editions Balland