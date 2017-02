Marine Le Pen lance, sans accroc, sa campagne médiatique sur France 2

Cette émission marque-t-elle le vrai lancement de la campagne électorale ? Les principaux candidats sont maintenant connus et ne devraient pas changer, sauf coup de théâtre. Seul le FN manquait encore à l’appel, lui qui est resté jusqu’à présent dans un relatif attentisme, préférant probablement laisser ses concurrents se déchirer dans leurs primaires. D’ailleurs, le FN avait demandé de reporter son temps de parole déficitaire de la période antérieure sur les prochaines semaines, mais le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne l’a pas suivi.

Si l’émission était donc attendue, va-t-elle laisser des traces ? Au premier abord, on a surtout une impression de déjà-vu. Marine Le Pen confirme son incontestable talent en matière de communication. Elle sait rester calme, être claire et accessible, elle maîtrise son style et son discours, et c’est à peine si elle élève la voix dans les moments un peu tendus. Sa position de favorite pour le premier tour l’incite cependant à la modération, surtout si elle entend récupérer les électeurs de François Fillon en cas de défaite de celui-ci. D’où cette entrée en campagne plutôt en rondeurs. Il faut dire aussi que les grandes propositions sur la sortie de l’euro ou sur la priorité nationale ne sont pas des nouveautés ; elles ont même perdu leur caractère sulfureux depuis le Brexit et l’élection de Trump. Même sur la peine de mort, le FN "nouvelle formule" se contente du service minimum en renvoyant la décision à un hypothétique référendum.

Du coup, les journalistes ont peiné à trouver de véritables angles d’attaque. Sur les différents dossiers (la dette, la monnaie, le nucléaire) les débats ont souvent pris un caractère technique et donné à Marine Le Pen la possibilité de montrer qu’elle a du répondant. Quant au dossier des attachés parlementaires du Parlement européen, la critique est devenue moins facile depuis l’affaire Fillon.

On cherche donc en vain des formule-choc qui permettraient de conforter l’idée que le FN est un parti définitivement infréquentable. Tout juste peut-on relever la formule "islamo-gauchiste" à propos de Benoît Hamon, ce qui vient rappeler que la question de l’islam structure désormais fortement le paysage politique. Les propositions sur les étrangers (taxe en cas d’emploi d’un étranger, délai de carence de deux ans pour l’accès à la sécurité sociale) peuvent être jugées contestables mais Marine Le Pen les défend avec un argument original : la dénonciation de l’immigration en tant que politique "néo-coloniale". Cette formule est intéressante parce qu’elle vient bousculer sur leur propre terrain les partisans de l’ouverture des frontières, eux qui se revendiquent généralement de l’anticolonialisme. Un débat nouveau est peut-être en train de naître : la libre-circulation des personnes dans le monde globalisé est-elle synonyme d’émancipation ou au contraire d’asservissement ?